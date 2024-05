LPBank Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Thép Xanh Nam Định

Tin liên quan LPBank Hoàng Anh Gia Lai hạ gục Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết ngược

LPBank HAGL tiếp đón đội bóng thành Nam trong bối cảnh đối thủ của họ thiếu hụt nhân sự quan trọng. Cặp tiền đạo Rafaelson và Hendrio-những người đã đóng góp đến 27 bàn thắng cho TXNĐ đều không thể ra sân. Bởi vậy, huấn luyện viên (HLV) Vũ Hồng Việt chỉ có thể sử dụng 1 ngoại binh duy nhất là trung vệ Lucas.

Trong khi đó, đội chủ nhà có đủ 3 ngoại binh trong cuộc đối đầu này. Tuy vậy, HLV Vũ Tiến Thành cũng không có cho mình các nhân sự tốt nhất khi Thanh Bình-người vừa ghi bàn ở trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An nhận án treo giò với 3 thẻ vàng, còn Bảo Toàn gặp chấn thương khá nặng. Ở khu vực trung tuyến, Thanh Sơn cũng chưa thể trở lại khiến chiến lược gia họ Vũ vẫn phải sử dụng Đức Việt ngay từ đầu dù anh không có phong độ tốt trong những trận đấu gần đây.

Trận đấu giữa 2 đội đặt trong bối cảnh cả 2 đang ở vị trí khá an toàn. TXNĐ đang dẫn đầu bảng với 7 điểm hơn đội thứ 2 là Công An Hà Nội và đang thi đấu ít hơn 1 trận. Đội chủ sân Pleiku vừa có chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến từ xứ Nghệ giúp họ an tâm hơn trong cuộc đua trụ hạng.

Do đó, cả 2 đội đều có tâm lý khá thoải mái trong cuộc đối đầu này, nhất là TXNĐ vì họ khá khát khao cán đích chạm tay vào chức vô địch. 2 cựu cầu thủ của đội bóng Phố núi được tung ra sân từ đầu là Văn Toàn và Hồng Duy có lẽ là một trong những người mong muốn thể hiện nhất trong ngày trở lại sân Pleiku.

Và chính Văn Toàn là người đã mở ra cơ hội cho đội bóng đất Bắc với tình huống đi bóng lắt léo trong vòng cấm ở phút 15. Pha bóng đầy tốc độ và tinh quái của tiền đạo mang áo số 9 đã buộc Jairo phải phạm lỗi và trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã dứt khoát thổi penalty cho đội khách. Nhưng trên chấm 11 m, Lucas đã không thể chiến thắng được thủ thành Bùi Tiến Dũng giúp LPBank HAGL giữ sạch lưới.

Sau cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt chơi có phần chùng xuống, trong khi đội bóng Phố núi cũng giữ nhịp độ trận đấu ở mức an toàn. Do đó, cả 2 đều không thể tạo ra cơ hội về phía khung thành của đối phương khiến trận đấu diễn ra tương đối tẻ nhạt.

Trận đấu chỉ thực sự nóng lên khi HLV Vũ Tiến Thành chọn phương án mạo hiểm hơn từ đầu hiệp 2. Ông đã xua quân lên chơi tấn công một cách khá bất ngờ với những pha phát triển bóng với tốc độ cao hơn. TXNĐ liên tục có những pha vào bóng quyết liệt nhằm ngăn chặn các tình huống tấn công của đối phương.

Nhưng trước sức ép của đội chủ nhà, hàng thủ của đội bóng thành Nam cũng đã mắc sai lầm. Phút 71, trong một pha lộn xộn sau tình huống đá phạt từ cánh phải, Jairo đã nhanh chân chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Nguyên Mạnh mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng khiến các khán đài Pleiku như dậy sóng bởi đối thủ của họ đang là đội độc chiếm ngôi đầu bảng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ 5 phút sau, TXNĐ đã nhanh chóng có bàn thắng san bằng cách biệt. Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Lucas có pha băng cắt dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng 1-1.

2 bàn thắng liên tiếp giúp trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn với những tình huống đôi công của đôi bên. Tuy nhiên, chân sút của 2 đội đều tỏ ra khá vô duyên trước khung thành của đối phương khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa.