Lễ thổi tai

(GLO)- Sáng 2-10 (18-8 âm lịch), tại đình Cửu An (xã Cửu An, thị xã An Khê) đã diễn ra lễ cúng Quý Thu. Mục đích của lễ cúng là cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cảm tạ công ơn các bậc tiền hiền, thần linh đã phù hộ cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.