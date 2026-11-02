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Lần đầu tổ chức online, “Sinh viên Thế hệ mới 2026” mở rộng sân chơi toàn quốc

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NHÃ UYÊN (theo VnExpress, VGP News, VTV)

(GLO)- Lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến song song với chương trình truyền hình thực tế, cuộc thi “Sinh viên Thế hệ mới 2026” mở rộng sân chơi cho sinh viên cả nước, khuyến khích người trẻ biến những vấn đề của quê hương thành ý tưởng và giải pháp thiết thực.

Với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”, cuộc thi online mở ra cơ hội để sinh viên trên toàn quốc thể hiện tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và trách nhiệm với cộng đồng. Đây là điểm mới đáng chú ý trong mùa thứ tư của chương trình khi phiên bản trực tuyến được triển khai cùng với chương trình truyền hình thực tế phát sóng trên VTV3.

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Giao diện website "Sinh viên Thế hệ mới 2026". Ảnh chụp màn hình: VnExpress

Khác với những sân chơi thiên về kiến thức hoặc ý tưởng học thuật, cuộc thi hướng sinh viên đến việc nhận diện và giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống.

Một làng nghề truyền thống chưa thu hút được người trẻ, nông sản địa phương thiếu đầu ra ổn định, ô nhiễm môi trường, hạn chế trong tiếp cận giáo dục hay những bất cập về chăm sóc sức khỏe đều có thể trở thành đề tài cho các dự án dự thi.

Các sáng kiến được tiếp nhận trên nhiều lĩnh vực như môi trường, phát triển bền vững, nông nghiệp, sinh kế, giáo dục, văn hóa, du lịch, bảo tồn giá trị bản địa, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, sức khỏe, kinh tế và khởi nghiệp.

Đáng chú ý, thí sinh không bắt buộc phải có doanh nghiệp, sản phẩm hoàn chỉnh hay 1 dự án đã triển khai. Những ý tưởng đang ở giai đoạn đề xuất, thử nghiệm hoặc bước đầu thực hiện đều có thể tham gia, miễn là xác định rõ vấn đề, đối tượng thụ hưởng và hướng giải quyết khả thi.

Theo Ban Tổ chức, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học viện và cao đẳng trên toàn quốc có thể đăng ký dự thi cá nhân hoặc theo nhóm tối đa 5 thành viên. Các thành viên trong nhóm có thể đến từ những cơ sở đào tạo khác nhau. Mỗi sinh viên chỉ tham gia 1 đội và mỗi đội đăng ký 1 ý tưởng hoặc dự án.

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Các đội thi của chương trình truyền hình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" trên VTV3. Ảnh: BTC/VnExpress

Cổng tiếp nhận hồ sơ được mở đến 23 giờ 59 phút ngày 24-11-2026 tại website sinhvienthehemoi.com. Sau khi tiếp nhận, các dự án sẽ trải qua quá trình tuyển chọn để tìm ra top 100, top 20 và những dự án xuất sắc nhất bước vào vòng thuyết trình, phản biện trực tuyến. Đây là cơ hội để sinh viên không chỉ trình bày ý tưởng mà còn chứng minh tính cần thiết, khả năng triển khai và giá trị thực tiễn của giải pháp.

Tổng giải thưởng tiền mặt của cuộc thi là 135 triệu đồng, với các hạng mục dành cho những dự án xuất sắc, dự án được yêu thích và cơ sở đào tạo có nhiều dự án hợp lệ nhất.

Trong đó, 5 dự án xuất sắc nhất dự kiến nhận 15 triệu đồng/dự án. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao nhiều giải thưởng khác, góp phần khuyến khích sự tham gia và lan tỏa sáng kiến trong cộng đồng sinh viên.

Cuộc thi online có thể lệ, quy trình đánh giá và cơ cấu giải thưởng độc lập với phiên bản truyền hình. Vì vậy, đây không chỉ là sân chơi dành cho những đội xuất hiện trên sóng truyền hình mà còn là cơ hội để đông đảo sinh viên ở các trường, kể cả những cơ sở đào tạo ngoài top 8 của chương trình, được thể hiện năng lực và đóng góp ý tưởng.

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