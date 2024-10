Khi chuyển đổi xanh đi vào từng lát cắt cuộc sống

Chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo gắn với mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Ảnh: Thảo Nguyên

Chuyển đổi xanh đang dần đi vào mọi mặt đời sống, tạo ra những thay đổi tích cực phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, thúc đẩy hành vi sản xuất, tiêu dùng có trách nhiệm, giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội. Yếu tố xanh, dù ở trạng thái dịch chuyển nào vẫn là yếu tố chìa khóa thúc đẩy từng cá nhân thay đổi dần từ thói quen tiêu dùng đến ưu tiên hoạt động sản xuất, kinh doanh mang tính bền vững, thân thiện với môi trường.

Mấy chục năm đứng bếp quen với việc nấu nướng bằng than củi truyền thống nhưng vài năm gần đây, bà Đoàn Thị Kim Liên (2/13 Trường Chinh, TP. Pleiku) đã đầu tư hệ thống nồi nấu điện chuyên dụng cỡ lớn cho quán ăn gia đình. Bằng kinh nghiệm đứng bếp lâu năm, bà Đoàn Thị Kim Liên chia sẻ chân tình: “So với dùng than củi truyền thống thì sử dụng nồi nấu điện chuyên dụng vừa tiết kiệm chi phí, thời gian, vừa tiện lợi hơn thấy rõ. Nếu như trước đây, tiền than củi mỗi tháng tốn gần 3 triệu đồng, thì từ khi chuyển sang nấu nồi điện, tôi chỉ tốn khoảng 1,2 triệu đồng. Thêm một ưu điểm nữa là sạch sẽ, đỡ phải hít khói than, tro bụi mỗi ngày như hồi trước đây”.

Làn sóng thay thế, chuyển đổi một phần hoặc toàn phần từ bếp than củi, than tổ ong sang bếp điện, nồi nấu điện chuyên dụng ngày càng phổ biến tại hầu hết các quán ăn quy mô lớn, nhỏ. Không chỉ mang lại lợi ích, hiệu quả về kinh tế cho người dùng mà còn góp phần giảm thiểu đáng kể những tác động xấu đến môi trường, đến nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn.

Làn sóng chuyển đổi xanh ngày càng phổ biến qua xu hướng sử dụng các phương tiện cá nhân như xe máy, xe ô tô điện hóa thân thiện với môi trường. Ảnh: Sơn Ca

Nếu như chuyển đổi xanh đang trở thành yếu tố trụ cột ở các lĩnh vực môi trường (enviromental), xã hội (social), quản trị (governance), thì sự dịch chuyển, thay đổi xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm ngày càng trở nên rõ nét hơn, phổ biến hơn qua hành động lựa chọn sản phẩm tiêu dùng xanh. Thông qua mức độ tăng trưởng doanh số các dòng xe điện hóa, xe hybrid trên thị trường cho thấy, người tiêu dùng dành nhiều mối quan tâm hơn đối với các dòng xe thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu phát thải ra môi trường. Chia sẻ về trải nghiệm thực tế khi sử dụng xe điện hóa, ông Lâm Hữu Quế (tổ 6, phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi đã tìm hiểu khá kỹ về xe hybrid cũng như lái thử xe điện. Nên khi Honda ra mắt mẫu xe hybrid CR-V tôi đã đặt mua và hoàn toàn hài lòng với lựa chọn này. Xe được trang bị động cơ hybrid nên dù cho đi đường dài hay đi trong đô thị đều rất tiết kiệm nhiên liệu, khả năng vận hành mạnh mẽ và êm ái”.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai quan tâm tạo môi trường làm việc lành mạnh và sân chơi bổ ích cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Ảnh: Sơn Ca

Trở lại với chuyện công sở, ông Trương Văn Thiêng-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi khuyến khích, vận động anh em trong Công ty không hút thuốc lá trong giờ làm việc, rồi tiến tới không hút thuốc lá. Từ cuộc vận động nhỏ trong phạm vi công sở, đến nay các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành đều không có khói thuốc, kể cả đội ngũ bảo vệ”. Không chỉ khuyến khích, vận động thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khoẻ và tạo môi trường làm việc lành mạnh, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh còn phát động tổ chức các hoạt động mang yếu tố xanh như "Ngày chủ nhật xanh" để dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc mảng xanh trong đơn vị, tham gia trồng 300 cây xanh tại xã Gào TP. Pleiku.

Vì tương lai xanh không chỉ dừng lại ở các thông điệp truyền tải trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông mà hơn hết, mỗi lựa chọn thay đổi của từng cá nhân, từng tập thể là đang hành động có trách nhiệm, hưởng ứng tích cực với mục tiêu chuyển đổi xanh bền vững ở hầu hết các lĩnh vực đời sống để mang lại những lợi ích, giá trị thiết thực cho con người.