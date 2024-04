Khen thưởng 8 chiến sĩ Công an xuất sắc trong chuyên án đấu tranh với tội phạm đục phá két sắt

Tin liên quan Nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các đơn vị, Công an địa phương. Đồng thời, Thiếu tướng đề nghị lực lượng Công an toàn tỉnh khẩn trương rà soát các chỉ tiêu công tác năm 2024, đẩy nhanh tiến độ và có lộ trình cụ thể, phấn đấu 6 tháng hoàn thành ít nhất 1/2 chỉ tiêu, trước ngày 15-11 hoàn thành và vượt các chỉ tiêu; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, không để phục hồi FULRO, "Tin lành Đê ga", phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả hoạt động vượt biên; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự, không để hình thành băng nhóm, nhất là liên quan "tín dụng đen", trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản, đánh bạc, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; tăng cường quản lý xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, Việt kiều; tiếp tục thực hiện cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; kiềm chế bền vững, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông; tăng cường quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, quy trình, chế độ công tác.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 8 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP. Pleiku đã có thành tích xuất sắc trong chuyên án đấu tranh với tội phạm thực hiện 15 vụ đục phá két sắt, trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.