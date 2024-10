Khẩn trương triển khai các giải pháp phòng-chống bệnh dại

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 13-10-2024 tại làng Brông Thông (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại, nâng tổng số lên 6 người tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Hiện Gia Lai là địa phương có số người chết do bệnh dại đứng thứ 2 cả nước trong năm 2024. Các trường hợp tử vong đều có tiền sử bị chó, mèo cào, cắn nhưng không đi điều trị dự phòng hoặc điều trị không đủ liệu trình.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu huyện Đak Đoa khẩn trương thông tin trường hợp tử vong do bệnh dại trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết nhằm phòng-chống, chủ động đi tiêm phòng nếu bị chó, mèo cào cắn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Ia Băng rà soát, vận động những người tiếp xúc gần với người tử vong do bệnh dại, người bị chó mèo cào, cắn đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn điều trị dự phòng; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh dại trên đàn chó, mèo; triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo; tổ chức tiêu độc, khử trùng khu vực có người tử vong do bệnh dại…

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho chó, mèo nuôi theo quy định. Ảnh: Nhật Hào

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 3-11-2023 của UBND tỉnh về kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý và tiêm vắc xin phòng-chống bệnh dại cho chó, mèo nuôi; phổ biến địa chỉ các địa điểm tiêm phòng bệnh dại cho người và hướng dẫn người bị chó, mèo cào cắn đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú ý hướng dẫn các địa phương tăng cường quản lý đàn chó mèo nuôi, triển khai công tác tiêm phòng vắc xin, giám sát, phát hiện dịch bệnh, kịp thời xử lý các ổ dịch bệnh dại; phối hợp với Sở Y tế nắm bắt thông tin người bị chó mèo cào, cắn đi điều trị dự phòng để hướng dẫn cơ quan thú y cấp huyện giám sát, xử lý bệnh dại trên động vật…

Sở Y tế triển khai kế hoạch phòng-chống bệnh dạitrên người; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng-chống bệnh dại; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu bố trí các điểm tiêm phòng, vật tư trang thiết bị để điều trị dự phòng bệnh dại cho người tại mỗi địa phương; tiêm vắc xin miễn phí cho các đối tượng theo quy định; kịp thời chia sẻ thông tin các trường hợp người bị chó, mèo cào, cắn đi tư vấn điều trị và các trường hợp tử vong do bệnh dại với Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp truy xuất và xử lý dịch bệnh dại trên động vật.