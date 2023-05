Khám sàng lọc bệnh lao cho người dân huyện Ia Pa

Chiều 9/5, tại Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, sau khi ăn nhẹ bữa chiều với sữa chua, trên 70 cháu từ 3-5 tuổi có triệu chứng nôn mửa, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngày 8/5, Việt Nam ghi nhận 2.055 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua, 1 ca tử vong tại Tây Ninh. 474 ca được công bố khỏi bệnh trong ngày.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 7/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.952 ca mắc mới, giảm gần 1.000 ca so với ngày trước đó, không có ca tử vong.

Ngày 3/5, WHO đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19, trong đó chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lâu dài đối với dịch bệnh này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban khẩn cấp (EC) về Các quy định y tế quốc tế (IHR) COVID-19 do Tổng Giám đốc WHO triệu tập sẽ được tổ chức vào ngày 4-5.