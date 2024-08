iPhone 17 Slim có thể là bước đi sai lầm của Apple

Theo BGR, mặc dù iPhone 16 còn chưa ra mắt, nhưng những tin đồn về iPhone 17 đã bắt đầu râm ran. Trong đó, thông tin về một mẫu iPhone 17 Slim, có thể được gọi là iPhone 17 Air, đang thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây có thể là một bước đi sai lầm của Apple.

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone 17 Slim sẽ có thiết kế siêu mỏng, chỉ khoảng 5 mm, nhưng lại sử dụng chip A19 kém mạnh mẽ hơn so với các mẫu Pro và chỉ có một camera chính. Mặc dù vậy, mức giá dự kiến của nó lại cao hơn cả iPhone thông thường, thậm chí có thể còn đắt hơn cả dòng iPhone Pro.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple thử nghiệm với một mẫu iPhone thứ tư. Trước đó, công ty ra mắt iPhone mini và iPhone Plus, nhưng cả hai đều không đạt được thành công như mong đợi. Nguyên nhân chính có thể là do giá bán quá cao so với những gì chúng mang lại.

Theo các chuyên gia, để thành công với một mẫu iPhone thứ tư, Apple cần tập trung vào phân khúc cao cấp, cung cấp những tính năng độc quyền và trải nghiệm vượt trội, tương tự như cách họ đã làm với iPad Pro.

Với sự phát triển của công nghệ màn hình gập và kỷ niệm 20 năm iPhone sắp tới, Apple chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ dành cho người dùng trong những năm tới. Tuy nhiên, việc tập trung vào ba dòng sản phẩm chính: iPhone, iPhone Pro và iPhone Pro Max có thể là một chiến lược hợp lý hơn cho Apple vào thời điểm hiện tại.

Theo Phong Đỗ (TNO)