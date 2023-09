Ia Pa bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 40 người có uy tín

Tin liên quan Người có uy tín góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham dự có đồng chí Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa; đại diện các Đội nghiệp vụ Công an huyện, cùng 40 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Tập huấn, người có uy tín được tiếp thu 4 chuyên đề về quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Tìm hiểu về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tuyên truyền một số nội dung về Luật An ninh mạng, kỹ năng nắm tình hình, tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; tuyên truyền về kiến thức pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật về thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Bên cạnh đó, người có uy tín được trao đổi, chia sẻ, thảo luận và được giải đáp các vấn đề quan tâm đến các lĩnh vực với vùng DTTS.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện-chia sẻ: Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, là cầu nối chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào các DTTS có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương. Phát huy vai trò của người có uy tín là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện công tác dân tộc.