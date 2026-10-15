Hoàng Anh Gia Lai trở lại sân Pleiku từ vòng 5 V.League 2026-2027

(GLO)- Chiều 15-10, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết sẽ đá trên sân Pleiku từ vòng 5 V.League 2026-2027 gặp Sông Lam Nghệ An.

Trước đó, sau vòng 2 V.League 2026-2027, sân Pleiku đã không thể tiếp tục thi đấu do bùn lầy. Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đề nghị HAGL khẩn trương khắc phục tình trạng trên nếu không đảm bảo sẽ không được tổ chức các trận đấu.

HAGL sẽ trở lại sân Pleiku trong trận gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 5. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, đội bóng phố núi đã phải đá 2 trận ở Cúp Quốc gia và V.League trên sân Quy Nhơn.

Sau quá trình tu sửa, mặt sân Pleiku hiện đã khôi phục. Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã kiểm tra chất lượng mặt sân và đi đến thống nhất sẽ cho sân Pleiku tổ chức trở lại các trận đấu.

Theo đó, HAGL sẽ trở lại sân Pleiku từ vòng 5 V.League 2026-2027 trong trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An vào ngày 23-10.