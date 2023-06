(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2023 đến nay đạt trên 1.189,2 tỷ đồng, đạt 42,2% so với kế hoạch giao, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện an toàn, đúng quy định. Từ đầu năm 2023 đến nay, ngành BHXH tỉnh đã thực hiện chi trả BHXH, BHYT, BHTN trên 1.488,7 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi BHXH gần 1.121,3 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; chi BHYT trên 330 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và chi BHTN trên 37,4 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 95.845 người tham gia BHXH, đạt 92% kế hoạch, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 14,3% lực lượng lao động toàn tỉnh; có 68.218 người tham gia BHTN, đạt 89,8% kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 10,1% lực lượng lao động. Số người tham gia BHYT là 1.287.943 người, đạt 93,6% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 87% dân số toàn tỉnh.