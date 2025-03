Gia Lai: Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng-chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2035

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng-chống đuối nước cho học sinh nhằm nâng cao năng lực tự phòng ngừa, tự bảo vệ của học sinh trước nguy cơ bị đuối nước; bảo đảm điều kiện và tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn cho học sinh để tăng tỷ lệ học sinh biết bơi và biết kỹ năng phòng-chống đuối nước, góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bị đuối nước.

Mục tiêu cụ thể, tăng cường truyền thông về phòng-chống đuối nước học sinh; đến năm 2030, 95% cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các cá nhân liên quan được truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về phòng-chống đuối nước học sinh và đạt tỷ lệ 100% vào năm 2035.

Giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng-chống đuối nước cho học sinh trong trường học; đến năm 2030, 70% học sinh được dạy kiến thức và thực hành kỹ năng phòng-chống đuối nước và đạt tỷ lệ 90% vào năm 2035. Tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn cho học sinh, đến năm 2030, tối thiểu 55% học sinh lớp 5, 65% học sinh lớp 9 và 75% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn. Đến năm 2035, tối thiểu 70% học sinh lớp 5, 80% học sinh lớp 9 và 90% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng-chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tăng cường đầu tư xây dựng, lắp đặt bể bơi trong trường học và tại cộng đồng; đến năm 2030, tối thiểu 20% trường tiểu học, 15% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có bể bơi (cố định hoặc di động) và duy trì hoạt động hiệu quả; 50% xã, phường, thị trấn có ít nhất một bể bơi để phục vụ việc dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trên địa bàn. Đến năm 2035, tối thiểu 30% trường tiểu học, 25% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có bể bơi (cố định hoặc di động) và duy trì hoạt động hiệu quả; 70% xã, phường, thị trấn có ít nhất một bể bơi để phục vụ việc dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên về phòng-chống đuối nước, dạy bơi an toàn; đến năm 2030, 70% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực về phòng-chống đuối nước cho học sinh và đạt tỷ lệ 95% vào năm 2035. Đến năm 2030, 85% người làm công tác y tế trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực về phòng-chống đuối nước, sơ cấp cứu đuối nước và đạt tỷ lệ 100% vào năm 2035. Đến năm 2030, mỗi trường có ít nhất 2 giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng, cấp chứng nhận và có đầy đủ năng lực để tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh và đạt ít nhất 3 giáo viên vào năm 2035.

Chương trình được triển khai trong các trường phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh; tập trung ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và cộng đồng dân cư cấp xã (nơi đầu tư bể bơi phục vụ giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng-chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn).

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành địa phương triển khai thực hiện kế hoạch