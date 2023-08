Gia Lai: Tặng 1.285 áo ấm cho trẻ mầm non ở Kông Chro

Cùng đi có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT), Phòng GD-ĐT huyện Kông Chro.

Theo đó, đoàn đã đến thăm và trao tặng 1.285 chiếc áo ấm cùng bánh kẹo cho trẻ em đang theo học tại 5 trường mầm non, gồm: Trường Mầm non Sơn Ca (xã Chư Krêy) 260 áo, Trường Mầm non 30/4 (xã Chơ Long) 260 áo, Trường Mầm non 17-3 (xã Yang Nam) 385 áo, Trường Mầm non 19-5 (xã Đak Kơ Ning) 250 áo và Trường Mầm non Họa Mi (xã Đak Tơ Pang) 130 áo. Đây là phần quà do “Hội những người bạn ở Đà Nẵng” gửi tặng nhằm động viên, tạo tâm thế phấn khởi cho trẻ em vùng khó khăn trước thềm năm học mới 2023-2024.

Tại những nơi đến thăm, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của cô và các cháu; đồng thời, đề nghị tập thể sư phạm nhà trường làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp, tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón trẻ tựu trường vào ngày 29-8 cũng như tổ chức “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” đảm bảo ngắn gọn và tạo được không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới.

Đại diện chính quyền địa phương và Hiệu trưởng các trường có học sinh được nhận quà đã gửi lời cảm ơn đến “Hội những người bạn ở Đà Nẵng” và cá nhân Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Khoa Nghi đã dành sự quan tâm đến trẻ em vùng khó trước thềm năm học mới, tạo động lực giúp trẻ phấn khởi đến trường.