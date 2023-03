Gia Lai: Phát hiện 26 đơn vị sai phạm với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng

Tin liên quan Kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học tại phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê sang cơ quan điều tra

Theo đó, trong công tác thanh tra hành chính về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng; việc hoạt động kinh doanh; việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng-chống tham nhũng tại 131 đơn vị. Ngành thanh tra đã kết thúc và kết luận 16 cuộc tại 29 đơn vị, phát hiện 26 đơn vị sai phạm với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Sau khi có kết luận thanh tra, các đơn vị thanh tra đã kiến nghị nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 5,68 tỷ đồng, kiến nghị trả lại cho phụ huynh học sinh số tiền hơn 44 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 35.376 m2 đất giao về cho UBND huyện quản lý. Ngoài ra, đã chuyển hồ sơ vụ thanh tra việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trên địa bàn thị xã An Khê giai đoạn năm 2020-2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; đã tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với 14 cá nhân liên quan đến những sai phạm. Hiện các đơn vị đã nộp vào ngân sách số tiền sai phạm hơn 3,96 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, trong quý I-2023, thanh tra các sở, ngành tiến hành 38 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 256 tổ chức, cơ sở và 349 cá nhân trong việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực như: đầu tư công và đấu thầu; lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội; kinh doanh vận tải; việc thực hiện quy định, tiêu chuẩn, chuyên môn-kỹ thuật trong xây dựng các công trình giao thông; thông tin điện tử, bưu chính… Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 177 triệu đồng tại 7 đơn vị; tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng đối với 10 tổ chức, 10 cá nhân vi phạm.