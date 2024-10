Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.T

Theo báo cáo của Sở Công thương, 9 tháng năm 20214, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 0,23% so với cùng kỳ; trong đó: ngành khai khoáng giảm 9,98%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,35%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,47%; ngành cung cấp nước, hoạt động thu gom xử lý rác thải tăng 1,88% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2023, như chè, tinh bột sắn, sản phẩm MDF, sản lượng phân vi sinh, chế biến sữa…

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 43.873 tỷ đồng (tăng 9,99% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 700 triệu USD, (đạt 93,33% kế hoạch, tăng 26,13% so với cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 113 triệu USD (đạt 98,26% kế hoạch, tăng 13% so cùng kỳ).

Tại hội nghị đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Công thương cho bà Đào Thị Thu Nguyệt. Ảnh: V.T

Đến nay, có 26/27 nhiệm vụ UBND tỉnh giao đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng về nội dung và thời gian quy định. Các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường, công tác khuyến công và xúc tiến thương mại được triển khai hiệu quả. Trong 3 tháng còn lại của năm 2024, Sở Công thương tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm như: tập trung rà soát đánh giá các chỉ tiêu, chỉ số sản xuất công nghiệp; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án lĩnh vực thương mại; theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa, xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm; theo dõi và kiểm tra tiến độ thực hiện các đề án khuyến công địa phương của các đơn vị thụ hưởng…

