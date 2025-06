Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025-2026 đối với cấp học mầm non.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện công tác bàn giao trẻ mầm non cho gia đình quản lý trong thời gian nghỉ hè 2025; tổ chức phân công trực trường bảo đảm an toàn, vệ sinh trường học, phục vụ Nhân dân khi đến liên hệ công tác.

Phòng GD-ĐT tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho trẻ phù hợp lứa tuổi, bổ ích, thiết thực. Ảnh: M.T

Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho trẻ phù hợp lứa tuổi, bổ ích, thiết thực. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng-chống dịch bệnh, đuối nước, tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng-chống xâm hại, bạo hành trẻ... Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè tại gia đình.

Sở GD-ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tuyển sinh năm học 2025-2026 ở mỗi cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ mầm non đến trường, đặc biệt quan tâm trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi rà soát đối tượng trẻ 5 tuổi cần tổ chức dạy học tiếng Việt trước khi vào lớp 1 và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ lên lớp 1.

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2025-2026, chú trọng việc sắp xếp, quy hoạch, củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp gắn với công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi trường mẫu giáo thành trường mầm non bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng yêu cầu; tích cực truyên truyền, khuyến khích thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát triển loại hình trường, lớp mầm non ngoài công lập, tăng tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp, đặc biệt quan tâm huy động trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp theo chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh; chuẩn bị các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục trẻ 3-4 tuổi theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, tổ chức rà soát thực trạng về nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, các khối phòng chức năng, trang-thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi và các điều kiện khác để kịp thời tham mưu, huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng, cải tạo, bổ sung bảo đảm các điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2025-2026.

Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức phân công trực trường bảo đảm an toàn, vệ sinh trường học. Ảnh: M.T

Đối với các cơ sở GDMN được phép tổ chức hoạt động giáo dục, trong thời gian nghỉ hè cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và phòng-chống bạo hành trẻ; xây dựng kế hoạch giáo dục khoa học, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Phối hợp các ngành liên quan tổ chức kiểm tra các điều kiện và công tác tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời gian nghỉ hè ở các cơ sở giáo dục mầm non; kịp thời ngăn chặn và xử lý những vi phạm quy chế hoạt động.