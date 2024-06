Trường mầm non mở cửa giữ trẻ dịp hè

Sáng 10-6, 2 cơ sở của Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư) đã mở cửa đón trẻ trở lại học hè. Trước đó, các giáo viên, nhân viên trong trường đã tập trung dọn vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, đồ dùng, đồ chơi và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết, sẵn sàng khởi động mùa hè cùng trẻ.

Hiệu trưởng Trần Thị Thoa cho hay: Dựa trên nhu cầu của phụ huynh vào cuối năm học 2023-2024, dịp hè này, nhà trường mở 8 lớp với khoảng 270 trẻ và bắt đầu hoạt động từ ngày 10-6 đến 31-7. Trong đó, ở cơ sở chính tại số 154/6 Lê Lợi có 7 lớp, cơ sở 2 tại số 33 Bùi Dự có 1 lớp ghép 3-4-5 tuổi. Nhà trường cũng sắp xếp đảm bảo số trẻ/lớp đúng quy định và bố trí 2 giáo viên cho mỗi lớp.

“Tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp trẻ 3 tuổi mới với khoảng 20 bé. Nhiều trẻ mới đi học lần đầu nên còn bỡ ngỡ, khóc đòi bố mẹ. Vì vậy, trong tuần đầu tiên, chúng tôi chủ yếu gần gũi, vỗ về để các bé quen dần; sau đó mới thực hiện theo kế hoạch dạy hè đã được nhà trường phê duyệt. Các hoạt động trong hè thường nghiêng về rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ”-cô Nguyễn Thị Ánh Vi bày tỏ.

Khi biết thông tin Trường Mầm non Hoa Phong Lan tổ chức hoạt động dạy hè cho trẻ, anh Nguyễn Vĩnh Thành (tổ 8, phường Hoa Lư) đã đưa con gái Nguyễn Lan Chi (3 tuổi) đến đăng ký theo học.

Anh Thành chia sẻ: “Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, 2 đứa con lớn cũng không thể trông em. Vì vậy, chúng tôi cho con đến trường học để vừa có thể an tâm làm việc, vừa giúp bé sớm tiếp xúc, làm quen với môi trường mới và các cô; từ đó dạn dĩ, tự tin hơn khi chính thức đi học vào tháng 9 tới”.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan thông tin thêm: Sau khi có tờ trình, kế hoạch gửi UBND phường Hoa Lư, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku và được chấp thuận về việc tổ chức hoạt động dạy hè năm 2024, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục trong hè. Trong đó, chú trọng đến việc tăng cường các hoạt động vui chơi trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống; phát huy năng khiếu, sở trường cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi và không dạy trước chương trình. Ngoài ra, nhà trường thực hiện nghiêm chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; đảm bảo chế độ dinh dưỡng theo mùa và an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Tương tự, Trường Mầm non Hoa Sữa (xã An Phú) cũng mở cửa giữ trẻ dịp hè từ ngày 3-6 đến 16-8. Theo Hiệu trưởng Trần Thị Phương, mặc dù số lượng trẻ đăng ký tham gia học hè không nhiều, song nhà trường vẫn quyết định tổ chức hoạt động nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh có nhu cầu.

“Với khoảng 50 trẻ đang theo học, trường bố trí thành 2 lớp tại điểm trường trung tâm, gồm 1 lớp ghép 3-4 tuổi và 1 lớp 5 tuổi. Dự kiến, số trẻ sẽ tăng dần trong thời gian tới, sau khi cùng ba mẹ đi du lịch hoặc thăm người thân trở về. Tùy tình hình thực tế, trường sẽ bố trí cơ sở vật chất, giáo viên giảng dạy đảm bảo theo quy định và đáp ứng nhu cầu của phụ huynh”-cô Phương cho hay.

Trao đổi với P.V, bà Phạm Thị Kim Thoa-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku-cho biết: Dựa trên nhu cầu gửi trẻ, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức lấy ý kiến, thỏa thuận với phụ huynh về các khoản thu-chi và đăng ký cho trẻ học hè ngay khi kết thúc năm học 2023-2024.

Phòng cũng yêu cầu các trường chỉ tổ chức nhận giữ trẻ dịp hè khi đảm bảo các điều kiện về an toàn trường học, cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ học tập, sinh hoạt cho trẻ cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

“Phòng đã xem xét, cho phép các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè dựa trên tờ trình và hồ sơ gửi về, bao gồm: biên bản họp phụ huynh thỏa thuận, thống nhất nội dung liên quan; danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu-chi phục vụ hoạt động giáo dục trong hè; danh sách trẻ đăng ký và cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong hè; kế hoạch tổ chức hoạt động hè.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với việc tổ chức hoạt động hè của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn để nắm tình hình và kịp thời chấn chỉnh nếu thực hiện chưa đảm bảo”-bà Thoa khẳng định.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP. Pleiku có 16/20 trường mầm non công lập, 11/17 trường mầm non tư thục và 72/115 cơ sở mầm non độc lập tư thục đăng ký tổ chức dạy hè với trên 5.000 trẻ/256 nhóm, lớp theo học. Thời gian dạy hè từ tháng 6 đến ngày 16-8-2024.