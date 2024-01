Gia Lai: Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

(GLO)- Chiều 23-1, đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Đức Cơ.

(GLO)- Tai biến mạch máu não (đột quỵ) là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu chỉ sau bệnh tim mạch. Người bị đột quỵ nếu may mắn qua cơn nguy kịch cũng thường chịu nhiều di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống.

(GLO)- Ẩn sâu dưới lớp băng vĩnh cửu ở vùng Bắc cực là rất nhiều virus cổ đại. Trong đó, các nhà khoa học cảnh báo virus “thây ma” (zombia) có thể được giải phóng và hồi sinh do hiện tượng băng tan, làm thành đại dịch bí hiểm cho thế giới.

(GLO)- Ngày 22-1, đại diện Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho biết đang điều trị cho ông T.T.H. (SN 1950, sống ở Hà Giang) khi nhập viện với triệu chứng thi thoảng bị đau đầu, co giật, có lần méo miệng. Khi đến khám bệnh viện mới phát hiện sán làm tổ trong não.

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định về việc thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là YANGXINDAN, AN CUNG HOÀN FUWAK-HK vì không bảo đảm an toàn.