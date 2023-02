Những năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn bức xạ hạt nhân cho các cơ sở X-quang được sở Khoa học-Công nghệ đẩy mạnh; việc thẩm định, cấp giấy phép đảm bảo đúng các quy định, đi vào nền nếp và ổn định; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, nhận thức và việc chấp hành các quy định của các cơ sở bức xạ được nâng lên rõ rệt.

Sở Khoa học-Công nghệ đã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân về thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ; đồng thời, phối hợp với Trung tâm thông tin và đào tạo (Cục an toàn bức xạ và hạt nhân) tổ chức khoá đào tạo an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ tại các cơ sở Y tế và Công nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân cho các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.