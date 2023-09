Gia Lai: 6 bị cáo tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lãnh 45 năm tù

Dù hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tới hiện trường giải cứu những người bị bắt giữ trái pháp luật nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục ngăn cản, chống đối lực lượng thi hành công vụ.

(GLO)-Ngày 28-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Hạnh (SN 1990), Trần Tuấn Tốp (SN 1994) và Võ Trường Tâm (SN 1990, cùng trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Công an tỉnh Bình Thuận tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Lê Hữu Tùng vì có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của một nghi phạm sau khi mời làm việc tại trụ sở công an.