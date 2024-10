Gia đình gửi tâm thư cảm ơn lực lượng Công an Gia Lai

(GLO)- Ngày 2-10, Đại úy Vũ Đăng Cảnh-Phó trưởng Công an xã Đăk Djrăng cho biết: Đơn vị đã nhận được tâm thư cảm ơn lực lượng Công an Gia Lai kịp thời triển khai các phương án giải cứu thành công anh Phan Minh Thắng thoát khỏi dòng lũ trên sông Ayun của người thân thanh niên này.

Trong tâm thư, chị Đặng Ngọc Chi (trú tại xã Kdang, huyện Đak Đoa) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Đăk Djrăng, Công an huyện Mang Yang, Công an tỉnh đã phối hợp với một số người dân bất chấp nguy hiểm vượt nước lũ trên sông Ayun để đưa người em họ Phan Minh Thắng bị mắc kẹt trên cây nhiều ngày vào bờ an toàn, đưa đến Trạm Y tế xã sơ cứu ban đầu và hỗ trợ chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Mang Yang tiếp tục điều trị. Qua sự việc này, chị Chi cùng những người thân khác của anh Thắng rất cảm kích tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng Công an tỉnh. "Cùng với gửi thư, người thân của anh Thắng cũng trực tiếp đến đơn vị gửi lời cảm ơn vì đã kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh giải cứu thành công nạn nhân. Chúng tôi xem đây là động lực để nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác ở tại địa phương, xây chắc niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an”-Đại úy Cảnh cho biết thêm.

Thư cảm ơn lực lượng Công an Gia Lai của người thân anh Phan Minh Thắng. Ảnh: T.D

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, trước đó, khoảng 14 giờ ngày 24-9, nhận tin báo của quần chúng phát hiện 1 thanh niên mắc kẹt trên cây giữa sông Ayun, Công an xã Đăk Djrăng nhanh chóng báo cáo cấp trên triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn và phối hợp ứng cứu.

Nơi anh Phan Minh Thắng bị mắc kẹt. Ảnh: T.D

Với sự phối hợp nhuần nhuyễn của lực lượng chức năng và người dân xã Đăk Djrăng trong khi thực hiện phương án cứu nạn, người bị nạn là anh Phan Minh Thắng được đưa vào bờ thành công. Sau đó, anh Thắng được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Mang Yang tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện người bị nạn ổn định về sức khỏe.