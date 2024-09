Nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, anh Phan Minh Thắng gần như bất động, khuôn mặt xanh xao. Thi thoảng, anh trở mình, miệng lý nhí gọi người thân cho uống thuốc. Người dì ruột là Nguyễn Thị Nguyệt và anh rể Nguyễn Trung Hiếu thay phiên nhau trực bên giường bệnh chăm sóc, hỗ trợ Thắng.

Đỡ cháu trai nằm xuống giường sau khi uống thuốc, bà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ: “Mẹ cháu mất cách đây 10 năm. Bố đi nơi xa làm ăn nên Thắng ở với anh chị. Hơn 1 tháng trước, cháu tôi đi làm phụ bàn cho một quán cà phê tại xã Đăk Djrăng. Chiều ngày 17-9, gia đình mất liên lạc với cháu nên đến Công an xã Đăk Djrăng khai báo và tổ chức tìm kiếm. Tối qua, nghe báo cháu được lực lượng chức năng của địa phương giải cứu thành công sau khi mắc kẹt trên cây cao giữa dòng suối Ayun, gia đình mừng lắm. Chúng tôi đang thay phiên nhau chăm sóc để cháu ở bệnh viện này. Hiện sức khỏe cháu tôi vẫn còn yếu lắm”.



Còn theo anh Nguyễn Trung Hiếu cho biết: “Em Thắng đang mệt nên chúng tôi chưa hỏi kỹ. Lúc thấy trong người có chút khỏe, em ấy có kể lại lúc bị mắc kẹt trên cây, có gọi nhưng do chỗ đó vắng vẻ nên không ai biết mà cứu. Mấy ngày qua, em ấy chỉ uống nước mưa, nước sông cầm hơi, không có cái gì để ăn cả. Dầm mưa và bị đói nên người em tôi rất yếu, cứ ôm chặt cành cây. May mắn là chiều qua có nghe tiếng người, em Thắng gắng hết sức kêu cứu thì mọi người mới phát hiện và báo Công an xã xuống cứu”.

Nhát gừng trả lời chúng tôi, anh Thắng cho biết tình hình sức khỏe đã tốt hơn nhưng còn rất mệt, mấy vết xước trên cơ thể gây nhức. Anh Thắng cũng bày tỏ niềm vui khi được lực lượng chức năng huyện Mang Yang giải cứu sau gần 8 ngày mắc kẹt trên cây cao giữa dòng nước hung hãn.



Theo thông tin từ Công an huyện Mang Yang, ngay sau khi nhận tin báo của người dân về 1 trường hợp mắc kẹt trên cây cao giữa sông Ayun khoảng lúc 14 giờ chiều 24-9, đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để cứu nạn. Thời điểm này, nước trên sông Ayun vẫn đang còn chảy xiết nên rất khó cho công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân bơi ra khu vực này ứng cứu. Lúc này, do nhiều ngày nhịn đói, mắc mưa nên cơ thể Thắng đã suy kiệt, rất khó cho công tác cứu nạn. Sau khi tiếp cận chỗ nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng đã mặc áo phao cho Thắng và dùng dây kéo vào bờ an toàn. Sau đó, Thắng được đưa đến Trạm y tế xã Đăk Djrăng gần đó để sơ cứu và tiếp tục chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Mang Yang để cấp cứu. “Qua khai thác sơ bộ, chiều 17-9, Thắng có ra đứng trên bờ xem người dân câu cá. Tiếp đó, anh Thắng trèo xuống gầm một cây cầu bê tông bắc qua sông Ayun nằm ngủ. Lúc tỉnh dậy thấy bị trôi trên dòng nước nên cố bám vào cành rồi trèo lên cây. Từ đó đến nay, Thắng ở trên cây cao, uống nước mưa và nước sông cầm hơi".

Cách hôm được giải cứu 2 ngày, có thấy người đi qua, Thắng có kêu cứu nhưng người trong làng tưởng có chuyện gì không hay nên bỏ chạy. Đến chiều 24-9, một nhóm thanh niên đi câu ở khu vực này đã nghe được tiếng kêu cứu của Thắng và báo cho chúng tôi”-Đại úy Vũ Đăng Cảnh-Phó trưởng Công an xã Đăk Djrăng cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Sơn-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang cho biết: "Bệnh nhân Phan Minh Thắng được chuyển lên từ Trạm Y tế xã Đăk Djrăng trong tình trạng cơ thể suy kiệt, chân bị lở loét, viêm họng, bạch cầu giảm. Chúng tôi đã tiến hành điều trị, hồi sức cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng hồi phục nhưng vẫn còn rất yếu do nhiều ngày bị đói".