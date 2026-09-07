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Gần 50 nhà khoa học tham dự Trường học Việt Nam về quan sát Trái Đất lần thứ 6

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(GLO)- Sáng 7-9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Trường học Việt Nam về quan sát Trái Đất lần thứ 6.

Diễn ra từ ngày 7 đến 12-9, với chủ đề “Đo cao vệ tinh - Công cụ hỗ trợ giám sát biến động tài nguyên nước lục địa”, Trường học Việt Nam về quan sát Trái Đất lần thứ 6 thu hút gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 6 quốc gia trên thế giới tham gia học tập, trao đổi và thực hành các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quan sát Trái Đất.

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Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Trường học Việt Nam về quan sát Trái Đất lần thứ 6. Ảnh: Hoàng Vũ

Trường học Việt Nam về quan sát Trái Đất lần thứ 6 tập trung vào ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh trong theo dõi sông, hồ, hồ chứa; cảnh báo lũ lụt; quản lý lưu vực sông xuyên biên giới và nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu. Thông qua các bài giảng, hội thảo chuyên đề, học viên được hướng dẫn khai thác, xử lý dữ liệu từ các chương trình vệ tinh hiện đại, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

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Học viên đến từ 6 quốc gia trên thế giới tham gia học tập tại Trường học Việt Nam về quan sát Trái Đất lần thứ 6. Ảnh: Hoàng Vũ

Chương trình góp phần mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các ứng dụng quan sát Trái Đất, hướng tới phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước và phát triển bền vững tại Gia Lai, khu vực miền Trung và cả nước.

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