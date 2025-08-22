Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Trần Quốc Vinh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Lương nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-8, Đảng bộ xã An Lương tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Trần Quốc Vinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đồng chí Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Phù Mỹ (cũ) và nguyên lãnh đạo các xã qua các thời kỳ.

Đảng bộ xã An Lương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành và Mỹ Cát. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã có 47 chi bộ trực thuộc với 1.062 đảng viên.

hinh-6-1584.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Lê Lợi﻿﻿

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã trước sáp nhập đã kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 13,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 61,4 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 15-20%; vốn tín dụng chính sách đạt trên 117 tỷ đồng, giúp người dân vay vốn phát triển sản xuất. Một số dự án quan trọng, tạo cơ sở kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng như: đường tránh Mỹ Chánh; tuyến đường kết nối đường Tây tỉnh (ĐT 638) đến đường ven biển (ĐT 639)…

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận và xác định mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030, như: Tốc độ tăng trưởng của địa phương 9,5 -10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 12%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ xã An Lương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

hinh-3-phat-bieu-chi-dao-huynh-thuy-van-2628.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lê Lợi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ cơ sở…

dh.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Lương ra mắt Đại hội. Ảnh: Lê Lợi

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Lương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Lương có 24 đồng chí; đồng chí Trần Quốc Vinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã phát triển nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã HRa ra mắt đại hội. Ảnh Xuân Định

Xã Hra phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức. Một trong những chỉ tiêu quan trọng xã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%.

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 21-8.

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phù Mỹ Nam-trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, mở ra thời kỳ mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho 487 đảng viên trong Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển. 

Xã Sơn Lang khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành kế hoạch, chương trình hành động

Xã Sơn Lang khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành kế hoạch, chương trình hành động

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Lang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 20-8.

Phường Tam Quan cần quan tâm đến công tác đào đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao

Phường Tam Quan cần quan tâm đến công tác đào đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đề nghị phường cần quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Siu H’Ler giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

Đồng chí Siu H’Ler giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 189 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Siu H’Ler được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 736 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Chính trị

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

null