Đồng chí Trần Quốc Vinh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Lương nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đồng chí Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Phù Mỹ (cũ) và nguyên lãnh đạo các xã qua các thời kỳ.

Đảng bộ xã An Lương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành và Mỹ Cát. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã có 47 chi bộ trực thuộc với 1.062 đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Lê Lợi﻿﻿

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã trước sáp nhập đã kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 13,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 61,4 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 15-20%; vốn tín dụng chính sách đạt trên 117 tỷ đồng, giúp người dân vay vốn phát triển sản xuất. Một số dự án quan trọng, tạo cơ sở kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng như: đường tránh Mỹ Chánh; tuyến đường kết nối đường Tây tỉnh (ĐT 638) đến đường ven biển (ĐT 639)…

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận và xác định mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030, như: Tốc độ tăng trưởng của địa phương 9,5 -10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 12%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ xã An Lương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lê Lợi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ cơ sở…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Lương ra mắt Đại hội. Ảnh: Lê Lợi

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Lương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Lương có 24 đồng chí; đồng chí Trần Quốc Vinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.