Đi học nước ngoài, giảng viên chỉ hưởng 40% lương: Đổi lại được hỗ trợ những gì?

(GLO)- Bộ GD&ĐT bỏ đề xuất giữ nguyên lương, phụ cấp đối với giảng viên đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Thay vào đó, giảng viên hưởng 40% lương hiện tại và được hỗ trợ nhiều khoản chi phí thiết yếu.

Theo dự thảo lần 2 Nghị định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng và trao đổi học thuật ở nước ngoài, Bộ GD&ĐT đã bỏ đề xuất giữ nguyên lương, phụ cấp đối với giảng viên được cử đi nước ngoài.

Người học đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, lệ phí hộ chiếu, visa và chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo hoặc nơi ở và ngược lại. Ảnh: Yến Thi/TNO

Thay vào đó, giảng viên thuộc diện này hưởng 40% mức lương hiện hưởng và phụ cấp nếu có, theo quy định hiện hành. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Bên cạnh tiền lương, dự thảo quy định giảng viên được hỗ trợ một số khoản chi phí trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

Cụ thể, giảng viên được hỗ trợ 1 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông; lệ phí làm hộ chiếu, thị thực (visa); chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo, nơi ở và ngược lại.

Ngoài ra, giảng viên được mua bảo hiểm y tế theo mức tối thiểu do nước sở tại quy định đối với người nước ngoài đến học tập, giảng dạy, nghiên cứu hoặc trao đổi học thuật.

Đáng chú ý, chính sách còn đề xuất hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng bằng mức cao nhất đang áp dụng đối với công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án, chương trình học bổng của Chính phủ.

Sinh hoạt phí cao nhất hiện hành đối với người đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước là 1.300 USD/người/tháng, áp dụng tại Mỹ, Canada, Anh và Nhật Bản.

Tuy nhiên, đây là mức tham chiếu theo quy định hiện hành, không đồng nghĩa tất cả giảng viên đi nước ngoài đều mặc nhiên được nhận khoản hỗ trợ này. Mức hưởng cụ thể phụ thuộc vào đối tượng và chương trình áp dụng.

Dự thảo cũng quy định thời gian hưởng chính sách căn cứ vào thời gian thực tế của chương trình thỉnh giảng, trao đổi học thuật, được ghi trong quyết định cử đi của cơ quan có thẩm quyền và có văn bản xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài.

Lý giải việc bỏ đề xuất hưởng nguyên lương, Bộ GD&ĐT cho hay, điều chỉnh dự thảo nhằm bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Dự thảo nghị định hướng đến khuyến khích giảng viên học tập, nghiên cứu tại các nước phát triển, các nước có quan hệ truyền thống với Việt Nam hoặc có thế mạnh trong những ngành, lĩnh vực trọng điểm. Các lĩnh vực ưu tiên gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Danh mục ngành, lĩnh vực trọng điểm sẽ được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, rà soát, cập nhật định kỳ hoặc khi có thay đổi về định hướng phát triển nguồn nhân lực.