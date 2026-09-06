Đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 5,1%: Lương 10 triệu đồng sẽ đóng thêm bao nhiêu?

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó đề xuất nâng mức đóng BHYT từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027 đối với nhiều nhóm đối tượng.

Theo đó, nếu áp dụng với người lao động có tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là 10 triệu đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT sẽ tăng thêm khoảng 60.000 đồng mỗi tháng.

Theo quy định hiện hành, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người sử dụng lao động đóng BHYT với tổng tỷ lệ 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Trong đó, người lao động đóng 1,5%, còn doanh nghiệp đóng 3%.

Nếu áp dụng với người lao động có tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là 10 triệu đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT sẽ tăng thêm khoảng 60.000 đồng mỗi tháng. Ảnh internet

Theo dự thảo, từ ngày 1-7-2027, mức đóng BHYT đối với nhiều nhóm người lao động được đề xuất tăng lên 5,1%. Với một số nhóm khác, thời điểm áp dụng mức 5,1% được đề xuất từ ngày 1-7-2028. Đây là nội dung đang được lấy ý kiến, chưa phải quy định chính thức.

Với mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là 10 triệu đồng/tháng, nếu áp dụng mức đóng hiện hành 4,5%, tổng số tiền BHYT là 450.000 đồng/tháng. Trong đó, người lao động đóng 150.000 đồng, doanh nghiệp đóng 300.000 đồng.

Nếu mức đóng tăng lên 5,1%, tổng số tiền BHYT sẽ là 510.000 đồng/tháng, tăng 60.000 đồng so với hiện nay.

Phần người lao động phải đóng sẽ tăng từ 150.000 đồng lên 170.000 đồng/tháng, tức tăng 20.000 đồng. Phần doanh nghiệp đóng tăng từ 300.000 đồng lên 340.000 đồng, tương ứng tăng 40.000 đồng/tháng.

Việc điều chỉnh mức đóng được Bộ Y tế đề xuất song hành với việc mở rộng quyền lợi BHYT. Dự thảo đưa ra phương án từng bước mở rộng phạm vi chi trả, trong đó có khám sức khỏe định kỳ cho một số nhóm đối tượng, tăng mức hưởng đối với một số nhóm ưu tiên và mở rộng chi trả cho hoạt động sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

Bộ Y tế cho rằng việc tăng mức đóng nhằm tạo thêm nguồn lực để mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời bảo đảm cân đối và sử dụng bền vững Quỹ BHYT. Theo lộ trình trong dự thảo, sau giai đoạn áp dụng mức 5,1%, tỷ lệ đóng có thể tiếp tục tăng lên 5,4%, sau đó lên 6%.