“Đầu tàu” phong trào phụ nữ ở cơ sở

Liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công vào Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, ngày 12/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có Thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp.

(GLO)- Nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 14-5-2023, thị xã An Khê đã hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) cho những người đủ điều kiện. Đây là địa phương dẫn đầu thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức truyền thông về các vấn đề liên quan đến nạn tự tử; chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 50 hội viên phụ nữ của xã Ia Bang.

(GLO)- Đến nay, toàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) có 19 câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tiết kiệm, phát triển kinh tế do các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành lập. Nhờ đó, nhiều hộ hội viên DTTS đã biết cách tiết kiệm trong cuộc sống, sinh hoạt và xây dựng kinh tế gia đình ngày càng ổn định.

(GLO)- Từ chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) và các xã: Thành An, Song An (thị xã An Khê). Nhờ đó, hàng trăm hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.