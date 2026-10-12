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Đào tạo bác sĩ theo hướng 6+1+3: Muốn thành bác sĩ chuyên khoa phải học bao nhiêu năm?

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H.M (theo vnexpress, vietnamnet)

(GLO)- Dự kiến, chương trình đào tạo sau đại học y khoa sẽ bỏ chuyên khoa 1 và 2 mà chuyển sang bác sĩ chuyên khoa, chuyên khoa sâu. Thời gian đào tạo tối thiểu một bác sĩ chuyên khoa là 10 năm, nếu học chuyên khoa sâu, thời gian sẽ dài hơn.

Trước đây, sau khi tốt nghiệp đại học y khoa (6 năm) và có giấy phép hành nghề, các bác sĩ có thể học tiếp chương trình chuyên khoa 1 và 2 hoặc nội trú. Học chuyên khoa 1 (thường 2 năm) để chuyên sâu trong một lĩnh vực cụ thể như tim mạch, thần kinh, nhi khoa... Sau đó, có thể học chuyên khoa 2 (thường thêm 2 năm) để đảm nhiệm công việc chuyên môn sâu hơn, tham gia quản lý hoặc đào tạo.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải chuyên ngành nào cũng phát triển đến cấp độ chuyên khoa sâu.

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Ảnh minh họa: Internet

Ông Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế - cho biết trong dự thảo mới nhất về đào tạo y khoa ở Việt Nam, bác sĩ sẽ học 6 năm đa khoa, sau đó sẽ học 1 năm thực hành để thi chứng chỉ hành nghề và học thêm 3 năm lấy bằng bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ hoàn thành chương trình này đáp ứng yêu cầu làm việc tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh.

Sau khi hoàn thành chuyên khoa cơ bản, bác sĩ có thể tiếp tục học chuyên khoa sâu nếu công việc đòi hỏi năng lực chuyên môn cao hơn. Ví dụ, bác sĩ ngoại khoa có thể học sâu hơn về phẫu thuật tim mạch, tiêu hóa hoặc chấn thương chỉnh hình...

Như vậy, năng lực chuyên môn của bác sĩ sẽ phát triển theo từng cấp độ, gắn với phạm vi công việc. Thời gian đào tạo cũng gắn với yêu cầu năng lực của vị trí chuyên môn. Với lộ trình phổ biến gồm 6 năm học đại học, 1 năm thực hành để được cấp giấy phép hành nghề và ít nhất 3 năm đào tạo chuyên khoa, tổng thời gian để trở thành bác sĩ chuyên khoa có thể khoảng 10 năm. Những người tiếp tục đào tạo chuyên khoa sâu cần thêm thời gian.

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