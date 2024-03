Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024

Theo đó, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã trao 20 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm muối… cho 20 trẻ mồ côi hội nhận đỡ đầu và hộ nghèo, cận nghèo của làng Đê Chơ Gang (xã Phú An). Kinh phí tặng quà do Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê và các Mạnh Thường Quân tài trợ.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện trao sinh kế cho 2 hộ hội viên nghèo của làng Đê Chơ Gang (mỗi hộ được 50 con gà con và 100 cây keo) với tổng trị giá là 6 triệu đồng; trong đó do Hội LHPN huyện và Hội LHPN 8 xã, thị trấn hỗ trợ 4,5 triệu đồng, các hộ đối ứng 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức “gian hàng 0 đồng” gồm bánh mì, bánh ngọt, nước ngọt... cho 120 em thiếu nhi và phụ nữ trong làng; cắt tóc miễn phí cho người dân và trẻ em. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện và xã cũng đã đào 5 hố rác công cộng tại làng, hướng dẫn phụ nữ phân loại rác thải tại nhà.

Dịp này, Hội LHPN huyện Đak Pơ phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 trong đông đảo hội viên, phụ nữ toàn huyện.