Đak Pơ tiếp nhận và cấp phát trên 48,6 tấn gạo cứu đói

Ngay sau khi tiếp nhận gạo, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn chủ động thông báo, cấp phát kịp thời cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ số lượng theo quy định, không để xảy ra trường hợp thất thoát và cấp phát sai đối tượng.

UBND thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ) cấp phát gạo cho người dân. Ảnh: T.M

Theo đó, huyện sẽ cấp gạo cho 973 hộ nghèo với 3.406 nhân khẩu ở 8 xã, thị trấn. Mỗi nhân khẩu được cấp 15 kg gạo.

Đây là chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những hộ gia đình nghèo, khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều có đủ lương thực trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt; góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn huyện.