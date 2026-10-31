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Cựu cầu thủ Bình Định giao hữu với cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Chiều 31-10, trên sân vận động Hoa Lư (phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh), đội bóng Cựu cầu thủ Bình Định do cựu thủ môn Dương Ngọc Hùng làm trưởng đoàn đã có trận đấu giao hữu với đội cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Đội Cựu cầu thủ Bình Định quy tụ nhiều gương mặt từng có thời gian gắn bó với bóng đá đất võ, trong đó có những cái tên quen thuộc với người hâm mộ như: Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Tâm, Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Công Long, Lê Ngọc Bảo, Tô Vĩnh Lợi…

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Cựu cầu thủ Lê Thanh Phương (bên trái) tham gia trận giao hữu trong màu áo đội cựu cầu thủ Bình Định. Ảnh: Mậu Thìn

Đây là những cầu thủ từng có những dấu ấn riêng trong màu áo các đội bóng Bình Định, góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ qua nhiều thế hệ.

Cuộc hội ngộ lần này còn là dịp để các cựu cầu thủ gặp lại nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm thời còn thi đấu. Đây cũng là cơ hội để các cựu cầu thủ và những người yêu bóng đá đất võ đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh thêm gắn bó, gần gũi nhau hơn.

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