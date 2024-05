Củng cố chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Song, theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu tăng hơn trước, nhiều địa phương đang khẩn trương rà soát, củng cố đầu tư nâng cao nhằm tránh bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, dự kiến sẽ có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM năm 2023, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh lên 96 xã. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các địa phương, nhiều tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2015-2020 đến nay khó đảm bảo theo Bộ tiêu chí mới, trong đó có một số tiêu chí chưa thực sự bền vững như thu nhập, hộ nghèo đa chiều, nhà ở, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa…

Qua rà soát, nhiều địa phương gặp khó khăn do số chỉ tiêu, tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao đều tăng. Nhiều nội dung mới không phù hợp với thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, một số văn bản hướng dẫn của Trung ương không rõ ràng và không phù hợp nên việc triển khai thực hiện ở các địa phương còn lúng túng…

Xã Glar (huyện Đak Đoa) được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2016. Nhằm duy trì các tiêu chí đạt được, hàng năm, UBND xã phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại từng tiêu chí để có giải pháp củng cố, hoàn thiện. Ông Bùi Quang Thoại-Phó Chủ tịch UBND xã Glar-cho biết: Sau khi Bộ tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 ban hành, nhiều chỉ tiêu trước đây đã đạt có nguy cơ sụt giảm.

Hiện xã đang tập trung rà soát lại 19 tiêu chí, nếu tiêu chí nào chưa đạt thì xây dựng kế hoạch đầu tư, củng cố, hoàn thiện, đáp ứng Bộ tiêu chí mới theo hướng bền vững. Trong đó, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với thực tế của địa phương và nhu cầu thị trường tiêu thụ...

Sau gần 14 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Đak Pơ đã có 4 xã là Hà Tam, Phú An, Cư An và Tân An được công nhận đạt chuẩn NTM. Sau khi được công nhận, các xã không ngừng đầu tư duy trì, củng cố, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới.

Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-thông tin: Cùng với việc duy trì, củng cố các tiêu chí ở 4 xã đã đạt chuẩn, những năm qua, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí mới ở 3 xã còn lại theo hướng bền vững. Đặc biệt, ưu tiên các tiêu chí khó thực hiện như thu nhập, giảm nghèo đa chiều, an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở vật chất văn hóa...

Để duy trì, củng cố các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn trước, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng NTM tại 91 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2015-2020. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở rà soát xã chưa đáp ứng quy định để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cũng thường xuyên hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; rà soát, nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Trong quá trình thực hiện sẽ ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng tiêu chí ở các xã. Đồng thời, huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra.