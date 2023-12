Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý IV và cả năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố cho thấy, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 12-2023 tăng 0,12% so với tháng trước, tăng 3,58% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý IV-2023 tăng 3,54% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung cả năm 2023, CPI tăng 3,25% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%.

Nguyên nhân CPI bình quân năm 2023 tăng chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước năm 2023 giảm 11,02% so với 2022, giá gas giảm 6,94% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 12-2023 có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Cụ thể, trong 10 nhóm hàng hoá dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,15%, tác động CPI chung tăng 0,12 điểm phần trăm.

Nhóm giáo dục tăng 0,44%, trong đó giá dịch vụ giáo dục tăng 0,49% do một số trường công lập thực hiện tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và một số trường đại học, cao đẳng dân lập, tư thục cũng tăng học phí năm học 2023-2024 để bảo đảm thu chi thường xuyên.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,43%, tác động làm CPI chung tăng 0,08 điểm phần trăm, chủ yếu do giá điện sinh hoạt tăng 1,05%; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,59%; giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,44%.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,31%, tập trung chủ yếu ở mặt hàng đồ trang sức tăng 3,6%; dịch vụ cắt tóc, gội đầu tăng 0,59%; sửa chữa đồng hồ đeo tay, đồ trang sức tăng 0,27%...

Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,26% do chi phí nhân công, chi phí vật liệu và nhu cầu mua sắm quần áo mùa đông tăng. Trong đó, giá vải các loại tăng 0,19%; quần áo may sẵn tăng 0,3%; dịch vụ may mặc tăng 0,45%; mũ nón tăng 0,13%; giày dép tăng 0,18%; dịch vụ giày, dép tăng 0,12%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,14% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng vào dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,11%.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng như: Giá đồ dùng bằng nhôm và inox tăng 0,43%; bộ đồ ăn và dao kéo làm bếp tăng 0,37%; đệm tăng 0,29%; xà phòng và chất tẩy rửa tăng 0,18%.

Riêng nhóm giao thông giảm 1,88%, nguyên nhân do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước làm cho chỉ số giá xăng giảm 5,31%; chỉ số giá dầu diezen giảm 7,61%; giá xe ô tô mới, xe máy và xe ô tô đã qua sử dụng lần lượt giảm 0,1%, 0,07% và 0,03%.