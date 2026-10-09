Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12 đến 18-8
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 12 đến 18-8.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 7 đến 13-10.
(GLO)- Ngày 2-10, Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng 5 chiếc xe lăn cho 5 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thương binh, bệnh binh có nhu cầu hỗ trợ đi lại trên địa bàn xã.
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 12 - Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Pa và Phân trại tạm giam Ayun Pa (Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh) vừa tổ chức đăng ký kết hôn lưu động cho người đang bị tạm giam.
(GLO)- Sáng 2-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
(GLO)- Chiều 1-10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Công an xã Ayun, chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm khu vực xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức tái thả 31 cá thể động vật rừng quý, hiếm về môi trường tự nhiên.
(GLO)- Sáng 1-10, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ một phụ nữ tử vong do ngã từ tầng 5 khách sạn.
(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) vừa xử phạt 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách và đi ngược chiều, với tổng số tiền 27 triệu đồng.
(GLO)- Nhiều năm qua, tình trạng học sinh gửi xe tại nhà dân, hàng quán, vỉa hè quanh trường học ở xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan khu vực và công tác quản lý học sinh.
(GLO)- Chiều 29-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đằng (SN 1933, thôn An Thượng 3), là con liệt sĩ, thuộc diện hộ cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, nhiều hộ dân sống dọc đường Lê Thị Riêng (khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bày tỏ lo ngại về những bất cập tại công trình kè chống sạt lở được xây dựng dọc tuyến đường này.
(GLO)- Chiều 27-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an phường Hội Phú ra quân kiểm tra đột xuất nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe khách.
(GLO)- UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có công văn yêu cầu cơ sở kinh doanh KCLUB GARDEN xử lý nhằm hạn chế tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quang trước ngày 30-9.
(GLO)- Chiều 26-9, tại thôn Thiên An (xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 6 tử vong.
(GLO)- Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp gây khó khăn cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Một số vị trí hư hỏng còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
(GLO)- Ngày 24-9, UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tổ chức thả 1 cá thể rùa Sa nhân quý hiếm về môi trường tự nhiên sau khi tiếp nhận từ người dân trên địa bàn.
(GLO)- Ở tuổi ngoài 80, vợ chồng ông Đinh Hnưp và bà Đinh Thị Roa (làng Kuk Kôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã nhiều năm sống trong cảnh không còn nhìn thấy ánh sáng.
(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.
(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.
(GLO)- Gọi tới đường dây nóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Trần Văn Dần (thôn Phú Kim, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) phản ánh:
(GLO)- Ngày 22-9, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn tại lò bánh mì khiến 1 người làm việc tại đây tử vong.
(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu 2026, nhiều đơn vị, cá nhân đã chung tay tổ chức các chương trình ý nghĩa cho trẻ em và bệnh nhi nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 22-9, Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình vui chơi, tặng quà cho trẻ em khiếm thị nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
(GLO)- Tối 21-9, trên quốc lộ 19C qua địa bàn xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người đi xe máy tử vong.
(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.
(GLO)- Ngày 21-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương (tỉnh Gia Lai) tổ chức khởi công sửa chữa nhà ở cho 1 hộ nghèo tại thôn An Mỹ và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo ở thôn Xuân Bình.