Công an TP. Pleiku phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(GLO)- Sáng 16-3, tại trụ sở Công an xã An Phú, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Dự buổi Lễ có Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Phú; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Công an thành phố cùng chỉ huy các đội nghiệp vụ, chỉ huy Công an các xã, phường thuộc Công an TP. Pleiku .

Thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Công an thành phố luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, tạo môi trường sống và làm việc xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.

Tại lễ phát động, Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng rừng; trồng cây nào tốt cây đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nước đồng lòng, góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững, góp phần xây dựng TP. Pleiku trở thành thành phố "Cao nguyên xanh vì sức khỏe".

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã trồng 11 cây giáng hương xung quanh khuôn viên Công an xã An Phú và phát động trồng thêm 210 cây xanh tại khuôn viên Công an các xã, phường thuộc thành phố.