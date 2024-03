Công an TP HCM phát hiện ổ mại dâm phục vụ quý bà

Công an TP HCM vừa phát hiện ổ mại dâm có cả dàn trai đẹp chuyên phục vụ quý bà sau khi ăn uống ở nhà hàng.

Ngày 28-3, Công an TP HCM cho biết Phòng CSHS đã phối hợp với Công an quận 7 và Công an quận 1 triệt phá hai ổ mại dâm quy mô lớn, núp bóng kinh doanh nhà hàng, quán karaoke, chuyên phục vụ khách nước ngoài và "quý bà".

Công an đã tạm giữ Lê Thị Trúc Ly (SN 1984), Đặng Thành Giỏi (SN 1996) về hành vi "Môi giới mại dâm", Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, kiểm tra 2 khách sạn ở quận 7, công an phát hiện 4 cặp nam nữ mua bán dâm, khách mua dâm có quốc tịch Hàn Quốc.

Sau đó, Công an TP HCM tiếp tục kiểm tra nhà hàng trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1) phát hiện nhiều sai phạm. Công an phát hiện từ 50 - 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài.

Nhà hàng này phục vụ từ trưa đến 3 - 4 giờ sáng ngày hôm sau. Đáng chú ý, tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng; nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách và cùng khách sử dụng chất ma túy; sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách.

Với hình thức hoạt động trên, chủ quán đã thu lợi bất chính từ 300 - 500 triệu đồng/ngày và khoảng 10 tỉ đồng/tháng. Ngoài ra, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi (múa thoát y, kích dục...).

Khi các quý bà có nhu cầu mua bán dâm thì số nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn.

Các tiếp viên nhà hàng khai chuyên tiếp khách nước ngoài sau đó thỏa thuận mua bán dâm với giá từ 5 triệu đồng/lần và 8 triệu đồng qua đêm.

Ngày 20-3, Trần Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi (quản lý tiếp viên tại nhà hàng) phân công 4 tiếp viên trên đến tiếp bia, vui chơi; đồng thời môi giới cho 4 tiếp viên bán dâm với 4 khách Hàn Quốc.

Mỗi lượt tiếp viên đi bán dâm, quản lý sẽ được hưởng 500.000 đồng, nếu tiếp viên bán dâm qua đêm thì quản lý sẽ được hưởng 1 triệu đồng. Ngoài số tiền được tiếp viên cho, Ly và Giỏi còn được hưởng từ 10%-15% trên tổng hóa đơn đặt bàn.