Công an tỉnh trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại xã Glar

(GLO)- Chiều 1-12, tại làng Bông, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa), Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa đã trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Thiếu tá Y Khiêm-Phó Trưởng Công an xã Glar.

Hơn 18 năm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Y Khiêm luôn giữ phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tâm huyết, trách nhiệm, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, gia đình đồng chí Y Khiêm còn nhiều khó khăn. Đồng chí Y Khiêm hiện đang nuôi cha già yếu và 2 con nhỏ trong điều kiện vợ không có việc làm, mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào tiền lương của đồng chí nên chưa có điều kiện xây nhà, ổn định nơi ở.

Sau gần 3 tháng thi công, căn nhà nghĩa tình được hoàn thành với tổng kinh phí 700 triệu đồng, trong đó, Công an tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng, gia đình đồng chí Y Khiêm dành dụm, tích góp được 150 triệu đồng và vay vốn từ ngân hàng chính sách 400 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà hoàn thiện, khang trang hơn. Dịp này, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa cũng trao quà chúc mừng khánh thành nhà cho gia đình đồng chí Y Khiêm.

Đại tá Dương Văn Long chúc mừng gia đình đồng chí Y Khiêm có căn nhà mới, mong rằng từ nay, đồng chí sẽ an tâm công tác hơn nữa, không ngừng vượt khó, vươn lên phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị, Công an địa phương thường xuyên quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh gia đình của từng cán bộ, chiến sĩ, kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để động viên, tạo điều kiện cho cán bộ.