Công an cấp xã sẽ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe

(GLO)- Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang tiếp nhận các nhiệm vụ tương ứng từ Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông-Vận tải); Phòng CSGT các tỉnh, thành nhận nhiệm vụ tương ứng từ Sở Giao thông-Vận tải; Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe tại cơ sở.

Người dân sẽ được nộp hồ sơ cấp đổi, giấy phép lái xe tại xã, phường. Ảnh: Bộ Công an/Nguồn: httpsvtcnews.vn

Người dân có thể nộp hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe ngay tại xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi hoàn thành các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay.

Hiện thời gian người dân có thể đến Công an cấp xã làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe chưa được công bố. Bộ Công an đang hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp khi không bố trí Công an cấp huyện.

Cục CSGT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm, trang-thiết bị để áp dụng thống nhất trong cả nước.

Quá trình thực hiện sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ chủ yếu giải quyết công việc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo Đề án 06. Các hồ sơ được đẩy mạnh số hóa, giảm tối đa việc xuất trình giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục.

Giấy phép lái xe của người dân khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại sẽ tự động tích hợp trên các ứng dụng để thuận lợi cho quá trình tra cứu, kiểm soát của lực lượng chức năng.