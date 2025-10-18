Cơ sở sấy cau ở An Hòa gây ô nhiễm khu dân cư

(GLO)- Người dân thôn Long Hòa (xã An Hòa) phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về việc cơ sở sấy cau của ông Trần Văn Lan gây ô nhiễm khu dân cư.

Vào mùa thu hoạch, cơ sở hoạt động liên tục từ sáng đến tối, gây khó chịu và ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày.

Người dân thôn Long Hòa chỉ về cơ sở sấy cau gây ô nhiễm, xây dựng sơ sài, tạm bợ. Ảnh: T.C

Ông Trần Văn Tâm cho biết: Các lò sấy cau này đã hoạt động hơn 15 năm. Vào mùa thu hoạch (từ tháng 7 đến tháng 11 hằng năm), cơ sở hoạt động liên tục từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tối, thậm chí có hôm còn làm đến khuya.

Mỗi khi cơ sở luộc, sấy cau bằng củi ướt, khói và bụi bay ở tầng thấp, lan khắp khu dân cư, kèm theo mùi hôi khiến gia đình ông thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp. Có thời điểm, cả gia đình phải đi thuê trọ gần 2 tháng vì không chịu nổi cảnh khói bụi và mùi hôi nồng nặc từ cơ sở này.

“Nhiều năm qua, chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến UBND xã An Hòa và UBND huyện An Lão (cũ), cũng như phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để. Người dân mong chính quyền sớm có biện pháp vận động, di dời cơ sở này ra khỏi khu dân cư để đảm bảo ổn định đời sống người dân”-ông Tâm nói.

Bà Trương Thị Phương (64 tuổi, thôn Long Hòa) cho hay: Nước thải sau khi luộc cau được cơ sở đẩy vào hầm rút nhưng bị đầy, nước chảy tràn vào vườn phía sau nhà bà bốc mùi hôi thối, ám đen trên nền đất, làm chết khá nhiều cây trồng. Gia đình bà đã nhiều lần yêu cầu chủ cơ sở xử lý nhưng không hiệu quả.

Đáng chú ý, Trường Tiểu học số 2 An Hòa nằm gần khu dân cư cũng chịu ảnh hưởng. Cô Phạm Thị Gấm-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Có một số thời điểm khói từ lò sấy cau bay vào khuôn viên, khu vui chơi và lớp học, khiến không khí ngột ngạt, học sinh bị cay mắt và ho. Trường đề nghị xã có biện pháp xử lý dứt điểm để đảm bảo môi trường học tập trong lành, an toàn cho các em.

Theo UBND xã An Hòa, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, địa phương đã thành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động của cơ sở. Kết quả cho thấy xưởng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép môi trường. Các hạng mục hiện có tại cơ sở gồm: 1 bể luộc, 3 lò sấy, 1 kho chứa và 1 hố ga thoát nước khoảng 1 m³. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy hố ga bốc mùi hôi, khói từ lò sấy vẫn lan tỏa trong khu dân cư.

Ông Huỳnh Tân-Chủ tịch UBND xã An Hòa-thông tin: “Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, xã đã nhiều lần tổ chức kiểm tra và yêu cầu hộ kinh doanh khắc phục các tồn tại theo đúng hồ sơ cấp phép môi trường. Mặt khác, xã cũng đã đề nghị chủ cơ sở thuê đơn vị quan trắc môi trường để lấy mẫu nước thải, bụi, khí thải, thực hiện theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và cung cấp kết quả cho địa phương định kỳ.

Trước mắt, UBND xã đã yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác quan trắc, đánh giá mức độ ô nhiễm; đồng thời gửi báo cáo đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi và phối hợp kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật”.