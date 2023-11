Có 12 triệu tài khoản bị xâm nhập

Tin liên quan Kaspersky dự báo xu hướng các mối đe dọa an ninh mạng năm 2024

Tại hội thảo công nghệ thông tin và an toàn thông tin - CIO CSO Summit 2023 với chủ đề “Định hướng đầu tư an toàn thông tin cho tương lai số” diễn ra tại Hà Nội ngày 22-11, ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security), cho biết, thời gian qua, rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp không nhận biết được mình bị tấn công mạng.

Ghi nhận từ hệ thống Viettel Cyber Security cho thấy, trong năm nay, về lộ lọt dữ liệu, có tới 12 triệu tài khoản tại Việt Nam bị xâm nhập; 48 triệu bản ghi dữ liệu của các cá nhân và tổ chức đã bị rò rỉ, bị rao bán trên không gian mạng. Về gian lận tài chính, hệ thống kỹ thuật của Viettel Cyber Security ghi nhận có tới 5.800 tên miền được sử dụng để dựng lên các trang giả mạo ngân hàng, ví điện tử, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dùng.