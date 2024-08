(GLO)- Thành phố Pleiku là 1 trong 5 đơn vị trên toàn thế giới được trao giải thưởng Sáng kiến Bloomberg Philanthropies về an toàn đường bộ toàn cầu năm 2024 ở hạng mục đột phá trong quản lý tốc độ với Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn”.

(GLO)- Tuy đã 68 tuổi nhưng bà Phạm Thị Trà My (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) vẫn tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Suốt 12 năm gắn bó với công tác khuyến học, bà đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GD-ĐT lưu ý tuyệt đối đảm bảo an toàn, an ninh đề thi và tập huấn theo từng nhóm đối tượng, trong đó có thí sinh và cả công an.