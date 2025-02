Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tiếp công dân định kỳ tháng 2

Chủ trì buổi tiếp công dân có các ông: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai.

Cùng tham gia tiếp công dân có một số đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2. Ảnh: Đinh Yến

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh đã xem xét đơn thư của các công dân gồm: ông Nguyễn Văn Hảo và ông Nguyễn Văn Thịnh (cùng trú tại tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku) không đồng ý với Công văn số 3834/UBND-TTPTQĐ ngày 21-11-2024 của UBND TP. Pleiku về việc trả lời các nội dung kiến nghị của công dân liên quan đến Dự án đường Nguyễn Văn Linh; ông Trần Quốc Phong (tổ 4, thị trấn Chư Sê) kiến nghị về bồi thường hỗ trợ sau thu hồi đất năm 2007 tại thị trấn Chư Sê; ông Đặng Thái Vinh (thôn An Xuân, xã Xuân An, thị xã An Khê) không đồng ý với Công văn số 2279 ngày 22-11-2024 của UBND thị xã An Khê liên quan đến việc cấp đất cho ông Nguyễn Hồng Liễu; ông Nguyễn Duy Sâm (thôn Quý Tân, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa) tố cáo ông Phạm Quốc Cường-Chủ tịch UBND xã Chư Răng (huyện Ia Pa) giai đoạn 2014-2019, ông Nguyễn Trọng Tú-Chủ tịch UBND xã Chư Răng giai đoạn 2020-2022, ông Thái Văn Khoa-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Pa giai đoạn 2015-2021 về hành vi kê khống diện tích của 2 trạm bơm Bình Tây, Bình Hòa (xã Chư Răng) để chiếm đoạt tiền của Nhà nước…

Những vụ việc trên đã nhiều lần được các công dân kiến nghị. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đề nghị chuyển hồ sơ đến các sở, ngành liên quan phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra, đề xuất giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng của công dân, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài.