Chư Sê: Bàn giao “Tuyến đường ánh sáng an ninh ở khu dân cư”

(GLO)- Chiều 14-10, UBND xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao công trình “Tuyến đường ánh sáng an ninh ở khu dân cư” cho nhân dân làng Greo Pết và làng Ring Răng.

Công trình “Tuyến đường ánh sáng an ninh ở khu dân cư” được thực hiện từ ngày 7 đến 10-10 với 54 bóng đèn năng lượng mặt trời; trong đó đoạn qua làng Ring Răng có 44 bóng, làng Greo Pết 10 bóng.

Bàn giao công trình “Tuyến đường ánh sáng an ninh ở khu dân cư” tại xã Dun, huyện Chư Sê. Ảnh: T.P

Công trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa với sự tài trợ từ Saigon Co.op 60 triệu đồng; các đơn vị, Mạnh Thường Quân trên địa bàn xã Dun 13 triệu đồng; nhân dân 2 làng đối ứng 36,3 triệu đồng và 160 công lao động.

“Tuyến đường ánh sáng an ninh ở khu dân cư” được thực hiện nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội và đổi thay diện mạo của các làng trên địa bàn xã Dun.