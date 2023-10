Chư Prông và Kông Chro tọa đàm, gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chư Prông đang có 346 doanh nghiệp, 32 hợp tác xã (HTX) và 4.099 hộ kinh doanh cá thể. Là lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, cùng với đội ngũ doanh nhân cả nước, những năm qua, cộng đồng doanh nhân-doanh nghiệp ở Chư Prông ngày càng có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của huyện, tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Những năm qua, lao động trên địa bàn huyện luôn được vận động tham gia làm công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Hàng năm, huyện giải quyết việc làm mới cho trên 2.650 lao động. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 54%. Song song với việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Doanh nghiệp đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng sửa sang Nhà bia tưởng niệm, xã hội hoá nghĩa trang nhân dân, tặng hàng trăm bộ kits xét nghiệm Covid-19, tài trợ 1.696 bộ sách giáo khoa lớp 3 trị giá 350 triệu đồng…

Trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn huyện có 6 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư; 8 dự án được cấp quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Lũy kế đến nay có 36 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai xây dựng cơ bản với tổng vốn đầu tư gần 10 ngàn 100 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 14 doanh nghiệp, 3 HTX được thành lập mới; cấp mới 157 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (tăng 19,94% so với cùng kỳ) với số vốn đăng ký 32,936 tỷ đồng; cấp đổi, cấp lại 102 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Những con số nêu trên đã cho thấy, Đảng bộ, Chính quyền huyện luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, ghi nhận, biểu dương, tri ân và luôn sát cánh đồng hành; tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát huy, cống hiến. Có chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX và người dân đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xúc tiến thương mại điện tử.

Tại buổi toạ đàm, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 37 tập thể tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

* Cùng ngày, UBND huyện Kông Chro tổ chức hội nghị gặp mặt, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, HTX đóng chân trên địa bàn huyện.

Hiện tại, trên địa bàn huyện có 113 doanh nghiệp, 19 HTX đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 1.422,4 tỷ đồng. Nhìn chung, các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, chấp hành tốt các quy định của pháp luật; góp phần tạo việc làm cho gần 900 lao động và nộp ngân sách Nhà nước 3,086 triệu đồng, đạt 63% kế hoạch góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, đồng thời giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động sản xuất-kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Kông Chro đã lắng nghe những phản ánh, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhất là những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm giải quyết của huyện như: công tác tính thuế trong vấn đề triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; vấn đề vay vốn của các HTX; chế độ tham gia xúc tiến thương mại của HTX; hỗ trợ thủ tục hành chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp khó khăn cho doanh nghiệp; công tác phát triển nông nghiệp, quy trình thủ tục chứng nhận 1 sản phẩm OCOP…

Qua nghe ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo UBND huyện Kông Chro đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp, HTX đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian qua, đồng thời tiếp thu các kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp, HTX. Tới đây, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban liên quan nhanh chóng có giải pháp xử lý, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những khó khăn. Vấn đề nào vượt thẩm quyền, huyện sẽ kiến nghị đến các cấp, ngành cấp trên liên quan xử lý. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen cho 4 doanh nghiệp, HTX có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2023.