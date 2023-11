Chư Prông huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng

Tại lớp huấn luyện, báo cáo viên của Công an huyện Chư Prông đã truyền đạt cho học viên những kiến thức cơ bản về cháy nổ và công tác cứu nạn cứu hộ; các biểu hiện đặc trưng của cháy, yếu tố hình thành nên sự cháy, các biện pháp phòng, xử lý cháy nổ ở khu dân cư, trụ điện, các phương tiện ô tô-xe máy và rò rỉ khí gas, bếp gas. Hướng dẫn thoát nạn an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Kỹ năng cứu nạn cứu hộ trong các tình huống sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước, điện giật, bất tỉnh; cứu người bị mắc kẹt trong thang máy, sự cố sập đổ công trình, tai nạn giao thông; kỹ năng an toàn mùa mưa bão, giông, sét…

Cùng với đó, các học viên còn được trực tiếp thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay và những phương tiện chữa cháy được trang bị tại đơn vị, địa phương.

Qua lớp huấn luyện nhằm tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng dân phòng trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, góp phần xử lý một cách hiệu quả các đám cháy ngay từ giai đoạn ban đầu.