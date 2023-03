(GLO)- Sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, hệ thống camera được lắp đặt từ nguồn kinh phí xã hội hóa đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai).

Tin liên quan Camera an ninh: Cánh tay đắc lực của lực lượng Công an Gia Lai

Cuối năm 2022, chị Nguyễn Thị Thùy (thôn 4, thị trấn Phú Hòa) đã đầu tư gần chục triệu đồng để lắp đặt 2 camera an ninh phía trước nhà nhằm mục đích bảo vệ tài sản gia đình. Chị Thùy cho hay, đúng như mong đợi của gia đình, camera đã giúp tình trạng trộm cắp vặt một số mặt hàng tại cửa hàng như trước đây không còn. Ngoài ra, từ việc cung cấp hình ảnh ghi lại từ camera, gia đình chị còn hỗ trợ lực lượng Công an điều tra nguyên nhân và manh mối 2 vụ tai nạn giao thông.

Còn ông Vũ Đức Phiệt (thôn 4, thị trấn Phú Hòa) cho biết, từ ngày Công an thị trấn lắp đặt camera an ninh phía trước nhà ông thì tình hình an ninh trật tự ở khu vực này chuyển biến rõ nét. Thấy có “mắt thần” theo dõi, người tham gia giao thông cũng nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT. Tình trạng thanh-thiếu niên chạy xe quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm cũng dần được hạn chế.

“Việc lắp đặt camera giám sát cũng làm cho các đối tượng trộm cắp bị tác động về tâm lý, từ đó không dám manh động hoặc từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật. Tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự cũng không còn diễn ra. Người dân đồng tình ủng hộ kinh phí lắp đặt thêm camera an ninh tại nhiều vị trí khác trên địa bàn thôn”-ông Phiệt phấn khởi nói.

Theo Thiếu tá Trần Hữu Nghị-Trưởng Công an thị trấn Phú Hòa, từ nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 80 triệu đồng, tháng 9-2022, UBND thị trấn đã lắp đặt 11 camera giám sát tại các vị trí phức tạp về tình hình an ninh, trật tự ATGT trên địa bàn. Hệ thống này đã giúp lực lượng Công an truy xuất hình ảnh nhiều vụ việc vi phạm, phục vụ công tác điều tra, phá án cũng như xác định nguyên nhân ban đầu các vụ tai nạn giao thông.

“Đầu năm 2023, chúng tôi phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện Chư Păh và TP. Pleiku truy xuất camera được 2 vụ việc liên quan đến các đối tượng trộm cắp đi qua địa bàn; đồng thời cũng phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra giám sát trên địa bàn tốt hơn. Cùng với hệ thống camera được lắp đặt đồng bộ trên các tuyến đường trọng yếu, chúng tôi còn vận động, khuyến khích người dân có điều kiện chủ động lắp đặt hệ thống camera, vừa phục vụ gia đình, vừa phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ATGT tại địa phương”-Thiếu tá Nghị nêu quan điểm.

Trong khi đó, từ những hình ảnh ghi lại của camera giám sát đặt trên tuyến quốc lộ 14, Công an xã Ia Khươl đã cung cấp thông tin, hình ảnh 2 vụ va chạm giao thông để lực lượng chức năng xử lý.

Thiếu tá Trương Quang Sáu-Trưởng Công an xã-khẳng định: Thời gian tới, đơn vị sẽ tích cực vận động các hộ dân dọc tuyến quốc lộ lắp đặt thêm camera an ninh, vừa trông coi tài sản của gia đình, vừa góp phần phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự ATGT trên địa bàn. “Cùng với những camera có sẵn của một số hộ dân trên địa bàn, lực lượng chức năng có thể liên hệ để trích xuất hình ảnh, phục vụ khi có các vụ việc về an ninh, trật tự ATGT, kịp thời ngăn chặn đối tượng phạm tội”-Trưởng Công an xã Ia Khươl cho biết.

Với tinh thần cộng đồng trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, UBND huyện Chư Păh đã lắp đặt được 28 camera giám sát an ninh dọc tuyến quốc lộ 14, tỉnh lộ 661 và tại các ngã ba, đoạn đường phức tạp về an ninh trật tự.

Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cho hay: Hệ thống camera giám sát cơ bản đã phục vụ kịp thời việc xác minh các vụ việc về an ninh trật tự, làm cơ sở để đánh giá nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông một cách chính xác, khách quan, giúp quá trình điều tra vụ việc được nhanh chóng hơn.