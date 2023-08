Chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm - Bài 2: Tiên phong bóc gỡ những "ung nhọt" gây bức xúc dư luận xã hội

Bộ Công an đánh giá đây là đơn vị tiên phong, đi đầu, trong thời gian ngắn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, bóc gỡ những đường dây môi giới, đưa, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác…; khởi tố nhiều vụ án (sau này nhập thành 1 vụ án) với 197 đối tượng.

Bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện để thu tiền tỷ

Gần 1 năm trời tung quân đi khắp các địa bàn thuộc TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - đơn vị đóng vai trò quan trọng trong điều phối, hướng dẫn nghiệp vụ, luôn đồng hành với Công an các đơn vị địa phương; Cục CSGT và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, những nỗ lực của Công an TP Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kết quả, góp phần rất tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn lực lượng CAND.

Nhớ lại những ngày đầu phá án, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Ngay sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an (tháng 7/2022), Ban Giám đốc Công an thành phố coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong những tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo của năm 2023.

Quá trình xác minh, làm rõ, Công an thành phố đã xác lập chuyên án đấu tranh với các sai phạm, tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm. Một đồng chí lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh được giao làm Trưởng Ban chuyên án. Ban chuyên án đã quyết định chọn khâu đột phá từ việc tưởng chừng rất đỗi bình thường, đó là thông qua quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT, từ đó, phát hiện các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật (ATKT) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn, qua đó nhận diện các vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm.

Quá trình điều tra vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai quân tại nhiều tuyến đường, thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các nhóm hành vi có nguy cơ cao gây TNGT như vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải...

Quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, Công an thành phố phát hiện nhiều phương tiện giao thông đường bộ mặc dù không đảm bảo ATKT với các lỗi như: xe tải, xe ben cơi nới thành thùng, mâm không đúng kích thước, lốp mòn, biển số mờ... nhưng vẫn được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận ATKT và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp trao đổi thông tin với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và từ nhiều nguồn tin khác nhau, Công an thành phố đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp Giấy chứng nhận kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại một một số trung tâm đăng kiểm.

Từ những dấu hiệu vi phạm đầu tiên, bằng sự nhạy bén, Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng, xác lập nhiều chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm, đưa các đối tượng có hành vi: Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác, ra ánh sáng.

Qua đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều Giám đốc trung tâm đăng kiểm cầm đầu, cùng đồng bọn thực hiện các hành vi phạm tội nêu trên tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre...

Các trinh sát nhớ lại, quá trình xác minh tại 5 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ (Trung tâm 62 - 03D tỉnh Long An; Trung tâm 71 - 02D tỉnh Bến Tre; Trung tâm 83 - 02D tỉnh Sóc Trăng; Trung tâm 66 - 02D tỉnh Đồng Tháp; Trung tâm 63 - 02D tỉnh Tiền Giang), xác định đều do Trần Lập Nghĩa, SN 1975, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh làm Giám đốc. Đối tượng đã móc nối với các đối tượng khác thực hiện hành vi: Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác tại trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Còn tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 15D (địa chỉ tại 36 Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) do Nguyễn Trọng Vĩnh, SN 1976, ở tại phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức làm Giám đốc, lực lượng Công an thành phố đã xác minh làm rõ và triệt phá đường dây tội phạm "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ".

Lực lượng Công an đã triệt phá tội phạm với các tội danh: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V (địa chỉ 428/56 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn, SN 1964, trú tại số 65 đường số 10, KDC Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức làm Giám đốc.

Tiếp đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã bóc gỡ đường dây tội phạm "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 10D (địa chỉ số 5 đường 85, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm, SN 1980, trú số 39 đường 3, khu phố 6, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức làm Giám đốc.

Với cùng các tội danh như trên, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 17D (địa chỉ 1031 Nguyễn Hữu Thọ, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài, SN 1971, trú tại 12/1 ấp 3 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, làm Giám đốc cũng đã bị các đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh xác minh làm rõ và triệt phá.

"Trong quá trình xác minh, Công an thành phố đã dựng chân dung các đối tượng vi phạm, xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng trong chuyên án. Ban chuyên án đã triển khai kế hoạch phá án, bắt giữ các đối tượng và khám xét khẩn cấp tại 9 trung tâm đăng kiểm nêu trên.

Quá trình khám xét tại 9 trung tâm đăng kiểm, Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, chứng cứ điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng" - lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh thông tin.

Vạch trần thủ đoạn dùng "đăng kiểm viên ma"

Từ những mắt xích đầu tiên trong vụ án gây rúng động dư luận, liên quan đến những sai phạm, tiêu cực xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, cùng với các chứng cứ thu thập được và quá trình khai thác, mở rộng vụ án, lấy lời khai của các đối tượng, Công an TP Hồ Chí Minh xác định thủ đoạn của các đối tượng là, để có tiền chia cho các nhân viên hằng tuần và làm quỹ hoạt động của trung tâm, Giám đốc các trung tâm đăng kiểm nêu trên đã chỉ đạo Phó Giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng... trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, "cò mồi" đưa đến kiểm định, nhằm thu lợi bất chính.

Điều bất ngờ là, khi nghiên cứu hồ sơ và thu thập thông tin, tại các trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm Giám đốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh còn phát hiện thêm nhóm hành vi "Giả mạo trong công tác" với thủ đoạn lập danh sách các đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm (đăng kiểm viên ma) để phù phép, hợp thức hóa quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 139 ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (quy định điều kiện về nhân lực phải bảo đảm có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất 1 đăng kiểm viên cơ giới bậc cao) để vận hành 1 dây chuyền kiểm định và chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ.

Qua đó, đã cấp khoảng 52.291 Giấy chứng nhận kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các xe ôtô đến đăng kiểm trái quy định, thu lợi hơn 10 tỷ đồng.

Một sự thật gây chấn động khác được phơi bày ra ánh sáng là, từ kết quả thu thập được và quá trình đấu trí, lấy lời khai của điều tra viên với các bị can là lãnh đạo và nhân viên Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc và nhân viên của một số Trung tâm đăng kiểm khối V cho thấy, Đặng Việt Hà với vai trò Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm khối V, trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam phải "chung chi" số tiền 8.000 đồng/lượt xe ôtô con và 15.000 đồng/lượt xe cơ giới khác đăng kiểm đạt để "nhắm mắt làm ngơ", bỏ qua các sai phạm của các trung tâm đăng kiểm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, đối tượng cò mồi, để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện xe cơ giới không đủ điều kiện tiêu chuẩn ATKT và bảo vệ môi trường. Việc "chung chi" được thực hiện thống nhất, định kỳ hằng tháng.

Để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, quá trình điều tra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với Đặng Việt Hà về tội "Nhận hối lộ".

Theo lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, hành vi của các đối tượng trong các vụ án nêu trên là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc giám sát số lượng, chất lượng phương tiện về ATKT và bảo vệ môi trường, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước; xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng; gây thiệt hại cho tài sản của người dân, gây dư luận xấu cho xã hội; nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước. Công an TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị với lãnh đạo cấp trên cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Cho đến khi nhóm PV viết loạt bài phản ánh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm thì Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác", "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật", "Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu hoặc tài sản giả của cơ quan, tổ chức", xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Chi cục, Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương khác. Điều này cho thấy quyết tâm của lực lượng CAND nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng trong xử lý sai phạm với phương châm "xử lý một vùng, cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực".

(còn nữa)