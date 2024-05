(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có Công văn số 1271/QLD-MP thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Serum phục hồi da hư tổn do có công thức không đúng như hồ sơ công bố.

(GLO)- Mang thai 27 tuần, chị N.T.D.L (thôn Kê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã chuyển dạ và sinh non. Bé gái chỉ nặng 500 gram được chuyển qua Bệnh viện Nhi Gia Lai để chăm sóc đặc biệt. Qua hơn 60 ngày chăm sóc, điều trị, cháu bé bước đầu đã có chuyển biến đáng mừng.

(GLO)- Sản phẩm Black Pearl-Cleopatra Mask for all skin types bị thu hồi trên toàn quốc do không đúng hồ sơ công bố.