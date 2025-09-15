Cảnh báo giông, lốc, mưa đá trên khu vực tỉnh Gia Lai

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong khoảng 3 giờ tới, tại các khu vực trên địa bàn tỉnh có khả năng có mưa rào và giông.

Theo đó, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các phường, xã sau: Lơ Pang, Ayun, Đak Sơmei, Bờ Ngoong, Sơn Lang, Đak Rong, Sró, Đăk Song, Ia Tul, Ia Rsai, An Toàn, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Một số khu vực tại Gia Lai sẽ có mưa rào và giông. Ảnh: P.V

Trong những giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các phường, xã nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: Ia Grai, Ia Krái, Ia Ly, Ia Khươl, Ia Phí, Kon Chiêng, Hra, Ia Băng, KDang, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ, Chư Sê, AlBá, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Biển Hồ, Kông Bơ La, Tơ Tung, Krong, An Khê, An Bình, Cửu An, Ya Hội, Phú Túc, Ia Dreh, Uar, An Vinh, Ân Tường, Hòa Hội, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Bình Khê, Bình Hiệp, Tuy Phước, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.