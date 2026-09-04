Bóng đá Malaysia sắp bầu chủ tịch mới sau bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ tiến hành đại hội bất thường lần thứ hai vào ngày 17-9 để chính thức bầu ra chủ tịch mới với hai ứng viên tranh cử, trong khi ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin đã rút lui.

Sau hơn 1 năm bị khủng hoảng vì vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ gốc ngoại, FAM dưới sự kiểm soát của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang cơ cấu lại công tác tổ chức, và chuẩn bị tiến hành đại hội bất thường lần thứ hai vào ngày 17-9 tới đây để bầu ra chủ tịch mới.

Ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin (bìa phải), cựu Chủ tịch FAM, thành viên hội đồng FIFA, bất ngờ rút lui khỏi cuộc bầu cử chủ tịch mới của bóng đá Malaysia. Ảnh: Chụp màn hình gianni_infantino/instagram

Theo The Star, Chủ tịch danh dự của FAM, Tan Sri Hamidin Mohd Amin, đã quyết định rút lui và nhường chỗ cho ban lãnh đạo mới trước thềm đại hội bất thường. Trước đó, ông Hamidin được xem là ứng viên sáng giá nhất, vì có kinh nghiệm, cũng như đang là thành viên Hội đồng FIFA.

Tuy nhiên, ông Hamidin đột ngột không tham gia cuộc tranh cử chức chủ tịch chỉ khoảng 2 tuần trước thềm đại hội. Qua đó, mở đường cho FAM sẽ có một vị chủ tịch mới.

Hai ứng viên chính thức được đề cử tranh ghế Chủ tịch FAM hiện nay là ông Ab Ghani Hassan, Chủ tịch giải VĐQG Malaysia (MFL), và ông Seri Shahril Mokhtar, Phó chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Selangor. Hai ứng viên này sẽ cạnh tranh trực tiếp tại cuộc bầu cử đại hội bất thường FAM sắp tới đây.

Theo báo chí Malaysia, hai ứng viên tân Chủ tịch FAM đều được đánh giá cao và ngang tài, ngang sức. Trong đó, ông Ghani mang đến kinh nghiệm dày dạn trong việc vận hành giải đấu và quản lý thương mại từ thời gian ông lãnh đạo MFL. Còn ông Shahril, một nhân vật nổi bật trong giới doanh nghiệp, được biết đến với nền tảng về quản trị và lãnh đạo điều hành trong các lĩnh vực giao thông công cộng và quản lý thể thao.

Ông Shahril đã kêu gọi sự thay đổi FAM toàn diện để nâng tầm bóng đá Malaysia sau vụ bê bối nhập tịch lậu đáng xấu hổ.

"Tôi cho rằng bóng đá Malaysia hiện đang ở một trong những thời điểm sa sút nhất, vì vậy chúng ta không thể duy trì hiện trạng. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện một sự thay đổi lớn. Cần có nhiều cải thiện trong công tác quản trị ở mọi khía cạnh của bóng đá Malaysia", ông Shahril tuyên bố.

Trong khi đó, ứng viên còn lại, ông Ghani cho biết, việc ông được đề cử tranh chức Chủ tịch FAM không phải vì chức vụ hay địa vị, mà là vì sự tin tưởng đặt vào ông để giúp đưa bóng đá Malaysia tiến lên phía trước.

"Tôi nhận thấy vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện, đặc biệt là trong công tác quản trị, phát triển bóng đá, quản lý giải đấu và đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái bóng đá quốc gia đều được quan tâm đúng mức. Trước hết, tôi muốn tôn trọng quy trình bầu cử và để các thành viên trực thuộc tự đưa ra đánh giá cũng như quyết định của mình", ông Ghani chia sẻ với The Star.

Ông Ghani cũng hy vọng rằng, quy trình bầu cử sẽ tạo ra một ban lãnh đạo có khả năng dẫn dắt FAM hướng tới một tương lai vững mạnh, ổn định và đáng tin cậy hơn.

Theo Giang Lao (TNO)